Зеленський назвав напрямки, де ЗСУ просуваються і ведуть наступ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові ведуть найбільш важкі бої в Донецькій області.

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що в останній день інтенсивність атак дещо знизилася.

"Найбільш жорсткі бої як і раніше в Донецькій області. Хоча атаки в цю добу менші - через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою", - зазначив Зеленський.

За його словами, в Луганській області ЗСУ потроху і з боями просуваються. З ранку на сході зафіксовано майже 400 обстрілів.

"Південь - тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони", - додав глава держави.

Війна Росії проти України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила своїм окупаційним військам завдання по захопленню Донбасу.

За його словами, вони хочуть показати, мовляв, "перемогу" для свого населення. Тому ворог так наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Також Череватий раніше заявив, що українські війська продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області. Окупанти намагаються там атакувати і несуть великі втрати. Також вони атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що так звана "лінія Вагнера", про яку окупанти багато говорять на Донбасі, не стане проблемою для української армії. За його словами, у сил оборони України є засоби, які допоможуть прорвати таку оборону.

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