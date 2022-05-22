Зеленський назвав щоденні втрати військових на сході України

Володимир Зеленський / Офіс президента

Щодня у війні проти Росії на сході України можуть гинути від 50 до 100 наших воїнів. Як розповів президент України Володимир Зеленський, даний напрямок є найскладнішим.

Зокрема, президент назвав втрати в контексті реакції на петицію про скасування заборони чоловікам призовного віку виїжджати з України.

"Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, На напрямку сходу нашої країни. Вони захищають нашу свободу і нашу незалежність, про які так всі говорять у світі, всі говорять, але ми особисто дуже сильно відчуваємо", - зазначив Зеленський.

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Петицію про скасування заборони чоловікам виїжджати з України

Зазначимо, днями відповідна петиція набрала 25 000 підписів, що зобов'язує президента її розглянути.

Автори пропонують скасувати заборону на виїзд за кордон чоловіків призовного віку, оскільки він породив корупційні схеми на кордоні.

Водночас пропонується зосередитися на мобілізації тисяч добровольців, яких військкомати відправляють чекати своєї черги.

Зеленський відповів, що петиція про виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану не зовсім до нього.

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