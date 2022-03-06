Хет-трик морпіха ЗСУ: названо число збитих літаків і вертольотів ворога

Російські окупанти знову зазнали втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України.
Втрати авіаційної техніки російської армії станом на 23:00 5 березня становлять 44 літаки і 44 вертольоти.
"44 літаки і 44 вертольоти - йдуть нога в ногу", - наголошується в повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема, сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнали втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України.
Нові втрати ворога:
- три вертольоти самостійно збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;
- 1 штурмовик Су-25 і 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ;
- два винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;
- два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці Повітряного командування Південь Повітряних Сил ЗСУ;
- протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" і кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
"Варто відзначити і роботу ударної авіації Повітряних Сил - бомбардувальників Су-24М і штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно - бомбових ударів", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України знищили у Чернігівській області два російські літаки Су-25, які бомбили мирних жителів.
Також ми повідомляли, що на Миколаєві ЗСУ знищили чотири вертольоти противника.