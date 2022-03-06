Хет-трик морпіха ЗСУ: названо число збитих літаків і вертольотів ворога

Російські окупанти несуть величезні втрати в Україні / Facebook / kpszsu

Втрати авіаційної техніки російської армії станом на 23:00 5 березня становлять 44 літаки і 44 вертольоти.

"44 літаки і 44 вертольоти - йдуть нога в ногу", - наголошується в повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнали втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України.

Нові втрати ворога:

три вертольоти самостійно збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

1 штурмовик Су-25 і 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці Повітряного командування Південь Повітряних Сил ЗСУ;

протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" і кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

"Варто відзначити і роботу ударної авіації Повітряних Сил - бомбардувальників Су-24М і штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно - бомбових ударів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України знищили у Чернігівській області два російські літаки Су-25, які бомбили мирних жителів.

Також ми повідомляли, що на Миколаєві ЗСУ знищили чотири вертольоти противника.