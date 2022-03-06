Visa і Mastercard добивають "путіноміку": виходять з ринку РФ і зупиняють транзакції

Visa і Mastercard йдуть з РФ / ideologs.com

Міжнародна платіжна система Mastercard Inc. припиняє операції в Російській Федерації.

В компанії заявили, що карти, випущені російськими банками, більше не будуть підтримуватися мережею Mastercard. Будь-які карти, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців або банкоматах.

Крім того, міжнародна платіжна система Visa також виходить з ринку Російської Федерації і призупинить транзакції в найближчі дні.

Компанії знадобиться кілька днів, щоб припинити всі транзакції. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картами Visa, випущеними в Росії, більше не будуть працювати за межами країни, а будь-які карти Visa, випущені банками за межами РФ, більше не будуть працювати на території Російської Федерації.

"Ми змушені діяти після безпідставного вторгнення Росії в Україну і неприйнятних подій, свідками яких ми стали", - заявив Ел Келлі, голова і головний виконавчий директор Visa Inc.

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"Нам шкода, який вплив це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів і власників карт, які ми обслуговуємо в Росії. Але ця війна і загроза миру вимагають, щоб ми діяли відповідно до наших цінностей", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що в рамках введення антиросійських санкцій міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ для декількох російських фінансових систем