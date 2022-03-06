Зеленський обговорив з Байденом новий санкційний удар по РФ

/ УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в Twitter.

За словами президента, обговорювалися питання безпеки, фінансової підтримки України та санкцій проти РФ.

"На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

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Глава держави зазначив, що раніше прем'єр Ізраїлю провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Продовжує діалог", - додав Зеленський.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.