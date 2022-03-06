Окупанти РФ готуються захопити дамбу Канівської ГЕС - Генштаб

Канівська ГЕС / uhp.kharkov.ua

Російські окупанти мають намір захопити дамбу Канівської гідроелектростанції в Черкаській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"За наявною інформацією, окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об'єкт - дамбу Канівської ГЕС", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що Збройні Сили України за останню добу збили чотири вертольоти, п'ять літаків і один безпілотний літальний апарат російських окупантів.

"Протягом доби нанесені суттєві втрати особовому складу і техніці окупаційних військ: збиті чотири вертольоти, п'ять літаків і один безпілотний літальний апарат (БПЛА), скоєно кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються", – наголошується в повідомленні.

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У Генштабі також підкреслили, що російські війська продовжують кидати свою техніку.

"Тільки одна з бригад ЗС України захопила і використовує для своїх потреб близько 30 одиниць бойових броньованих машин (ББМ), автомобілів і танків", – уточнили в Генштабі.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.