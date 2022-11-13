'Будь-який мир є неприйнятним': в ООН назвали умову закінчення війни РФ проти України

Гутерреш наголосив, що встановлення миру в Україні можливе лише на основі Статуту ООН / Reuters

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш підкреслив чітку позицію ООН щодо України. За його словами, російське вторгнення є порушенням Статуту ООН і порушенням територіальної цілісності нашої країни.

"Наша позиція в Організації Об'єднаних Націй зрозуміла. Те, що сталося в Україні, вторгнення в Україну, було порушенням Статуту. Було порушенням територіальної цілісності України", - сказав Гутерреш на пресконференції у Камбоджі, де відбувся саміт ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Водночас генсек ООН наголосив, що дуже важливо створити умови для поступового відновлення діалогу, який приведе до майбутнього, де пануватиме мир. Однак він додав, що мир повинен бути заснований на цінностях Статуту ООН.

"Не будь-який мир, а мир, заснований на цінностях Статуту ООН, і мир, заснований на міжнародному праві", - підкреслив Гутерреш.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Росія скоро "дозріє" до справжніх переговорів з Україною і виведення військ. До того ж у РФ вже багато хто вважає, що війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, пора закінчувати.

Як зазначив Подоляк, Кремль попросить сісти за стіл переговорів, коли українські військові звільнять одне з великих східних міст.

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