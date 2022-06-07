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"Пресалкаше РФ": Кислиця висміяв істерику Захарової

7 червня 2022, 13:59

Через закрите небо Лаврову довелося скасувати політ до Сербії. Його речниця занадто емоційно відреагувала і стала посміховиськом.

Кислиця висміяв істерику Захарової/ Twitter Кислиця

Очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову довелося скасувати свій запланований візит до Сербії, тому що три сусідніх цій країні держави закрили його літаку повітряний простір. Реакцію на це речниці російського міністра Марії Захарової висміяв постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Цитату з описом "істерики" речниці російського МЗС Кислиця опублікував у Twitter. При цьому до свого допису він додав фото Захарової з чаркою горілки.

"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що крім вас немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось" – булькотіла Захарова, дивлячись у дзеркало в туалеті урядового ЗОДу після дострокового повернення з Белграду", – написав Кислиця.

Кислиця висміяв істерику Захарової/ Twitter Кислиця

Під дописом користувачі почали залишати як дотепні коментарі у сторону Захаорової, так і схвальні, які адресувалися самому Кислиці:

  • "Дякую, пане Сергію. Пресалкаше РФ в поганому настрої бо, видно, давно не танцювала "Яблучко" і не заливала зєнькі";
  • "Боже, як же йому хочеться написати "русні – кінець [неценз.]", як же він себе стримує";
  • "А Кислиця може бути наступним президентом?";
  • "Пане Сергію, я ваша фанатка";
  • "Пане Сергію, як стати таким, як Ви?".

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров збирався здійснити візит у Сербію, проте змушений був його скасувати, адже сусідні натівські країни – Чорногорія, Болгарія і Північна Македонія – заборонили літаку Лаврова перетинати їхній повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нахамив журналістам, які хотіли взяти у нього інтерв'ю. Скандал стався в Душанбе, де проходило засідання Ради міністрів закордонних справ СНД.

Також раніше повідомлялося, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не присвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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