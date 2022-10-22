Постпред РФ в ООН Небензя вибухнув істерикою і втік перед виступом України

Небензя на Радбезі ООН почав заливати пропаганду РФ і втік перед виступом Кислиці / Колаж Facebook С. Кислиці, Reuters

Постійний представник країни-агресорки Росії при ООН Василь Небензя втік перед виступом постпреда України в організації Сергія Кислиці. Російський діяч вибухнув істерикою і назвав, мовляв,"фейком" постачання Іраном безпілотників окупантам, а український представник закликав світ не допустити підриву росіянами Каховської ГЕС.

Під час засідання Ради безпеки ООН постпред РФ Небензя перед виступом Кислиці сказав, що інформація про постачання Тегераном безпілотників Москві для ударів по Україні нібито є "недостовірною". Причому російський "дипломат" виступив проти розслідування організацією даного інциденту.

Небензя вибухнув порцією російської пропаганди і вирішив втекти перед виступом представника України в ООН Сергія Кислиці.

Український дипломат Кислиця вибачився перед колегами за те, що їм довелося вислухати представника РФ. Він висловив надію на виключення Росії з Радбезу ООН.

"Я радий те, що місяці, не роки наших зусиль прибрати Росію з Ради безпеки приносять свої плоди, принаймні сьогодні посол наразі залишив Раду, але настане день, коли Росії не буде і зовсім в Радбезі", - зазначив він.

Крім того, Кислиця сказав в ООН, що Москва планує вибух Каховської ГЕС.

"Ми маємо інформацію, згідно з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України... якщо російські терористи підірвуть Каховську ГЕС, більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон, сотні тисяч людей опиняться в зоні швидкого затоплення. Така атака залишить ЗАЕС без води для охолодження", - пояснив ситуацію дипломат.

Також він назвав атаки країни-окупанта РФ по енергетичній інфраструктурі України терактом і закликав Радбез до превентивних дій.

"Наразі необхідно діяти терміново, щоб у Росії не було шансу здійснити ще один акт терору", - додав Сергій Кислиця і підкреслив, що Радбез ООН повинен встановити на Каховській ГЕС моніторингову місію і повернути персонал України для розмінування греблі.

Росія може підірвати Каховську ГЕС

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня сказав, що у Києва є відомості, згідно з якими Росія планує підрив дамби Каховської ГЕС та її агрегатів. За словами глави держави, росіяни готують теракт, через який можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, серед яких і Херсон.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - підкреслив гарант.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що можливий підрив РФ Каховської ГЕС не відповідає принципу військової реальності. За такого сценарію окупанти зруйнують логістику свого угруповання на правому березі Херсонської області. За його словами, швидше за все, мова йде про спробу Москви примусити Київ до перемовин на своїх умовах.

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