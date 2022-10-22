УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Постпред РФ в ООН Небензя вибухнув істерикою і втік перед виступом України

22 жовтня 2022, 08:41

Небензя назвав, мовляв, "фейком" постачання Іраном безпілотників Росії і виступив проти відповідного розслідування ООН.

Небензя, Кислиця
Небензя на Радбезі ООН почав заливати пропаганду РФ і втік перед виступом Кислиці / Колаж Facebook С. Кислиці, Reuters

Постійний представник країни-агресорки Росії при ООН Василь Небензя втік перед виступом постпреда України в організації Сергія Кислиці. Російський діяч вибухнув істерикою і назвав, мовляв,"фейком" постачання Іраном безпілотників окупантам, а український представник закликав світ не допустити підриву росіянами Каховської ГЕС.

Під час засідання Ради безпеки ООН постпред РФ Небензя перед виступом Кислиці сказав, що інформація про постачання Тегераном безпілотників Москві для ударів по Україні нібито є "недостовірною". Причому російський "дипломат" виступив проти розслідування організацією даного інциденту.

Небензя вибухнув порцією російської пропаганди і вирішив втекти перед виступом представника України в ООН Сергія Кислиці.

Український дипломат Кислиця вибачився перед колегами за те, що їм довелося вислухати представника РФ. Він висловив надію на виключення Росії з Радбезу ООН.

"Я радий те, що місяці, не роки наших зусиль прибрати Росію з Ради безпеки приносять свої плоди, принаймні сьогодні посол наразі залишив Раду, але настане день, коли Росії не буде і зовсім в Радбезі", - зазначив він.

Крім того, Кислиця сказав в ООН, що Москва планує вибух Каховської ГЕС.

"Ми маємо інформацію, згідно з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України... якщо російські терористи підірвуть Каховську ГЕС, більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон, сотні тисяч людей опиняться в зоні швидкого затоплення. Така атака залишить ЗАЕС без води для охолодження", - пояснив ситуацію дипломат.

Також він назвав атаки країни-окупанта РФ по енергетичній інфраструктурі України терактом і закликав Радбез до превентивних дій.

"Наразі необхідно діяти терміново, щоб у Росії не було шансу здійснити ще один акт терору", - додав Сергій Кислиця і підкреслив, що Радбез ООН повинен встановити на Каховській ГЕС моніторингову місію і повернути персонал України для розмінування греблі.

Росія може підірвати Каховську ГЕС

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня сказав, що у Києва є відомості, згідно з якими Росія планує підрив дамби Каховської ГЕС та її агрегатів. За словами глави держави, росіяни готують теракт, через який можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, серед яких і Херсон.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - підкреслив гарант.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що можливий підрив РФ Каховської ГЕС не відповідає принципу військової реальності. За такого сценарію окупанти зруйнують логістику свого угруповання на правому березі Херсонської області. За його словами, швидше за все, мова йде про спробу Москви примусити Київ до перемовин на своїх умовах.

Дивіться відео Главред - як Путін мститиме Україні за Херсон

Інші новини:

ООН Василь Небензя Сергій Кислиця війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:23

"Десь протягом місяця": Жданов пояснив, коли може бути звільнений Херсон

08:53

Народні республіки приєднали до себе РФ: тепер росіяни заживуть як у "ДНР"Погляд

08:48

Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

08:41

Постпред РФ в ООН Небензя вибухнув істерикою і втік перед виступом УкраїниВідео

08:00

Битва за Херсон буде жорсткою, але за місяць він буде звільнений – полковник запасу Жданов

Реклама
07:46

Війська РФ спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб створити буферну зону на Херсонщині - ISWВідео

07:05

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

06:39

Які шанси окупантів на правобережній ХерсонщиніПогляд

06:00

За ним підуть: у Джонсона більше шансів витягнути Британію з кризи - ЗагороднійВідео

05:00

Російська Федерація припинить існування, а Чечня візьме курс на незалежність – ПономарьовВідео

03:45

Путіна можна скинути тільки спільними зусиллями ЗСУ, російської еліти і народу - ПономарьовВідео

02:42

"Без голови, мізків і розуміння": Волочкова раптово накинулася на українців

02:15

ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року, з Донбасом буде важче – ексдепутат ДерждумиВідео

01:30

Прикраси з матусі: мати Кардашьян розпорядилася про власне тіло після смерті

01:10

Дикі морози -30: синоптики розповіли, якою буде зима в УкраїніВідео

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 24-30 жовтня: Овнам - заздрість, Дівам - гроші, Стрільцям - небезпекаВідео

21 жовтня, п'ятниця
23:59

Директор Моїсеєва вилаяв його брата у відповідь на звинувачення в смерті співака

23:31

Військовий експерт розповів про те, як окупанти тікають з ХерсонаВідео

23:10

Акім Галімов. Як Путін повторює карибський конфліктВідеоблоги

23:05

Познайомилися на роботі: Позитив розповів про свою нову дівчинуВідео

Реклама
23:05

"Змушені застосовувати обмеження": Укренерго попередило про нові відключення світлаВідео

23:00

Нічому не навчився: ЗСУ знищили окупанта, який після полону в Україні знову повернувся воювати

22:51

Багато знайомих поховані в братській могилі: українська актриса розповіла про друзів з МаріуполяВідео

22:36

Експерт пояснив, чи зможе Росія скористатися кризою з відставкою Ліз Трас

22:30

Логістика росіян буде зруйнована: Селезньов заявив, що Путін не наважиться підірвати Каховську ГЕСВідео

21:57

В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів: вчили окупантів запускати "шахідів"Відео

21:35

НБУ змінив правила торгівлі доларами: що потрібно знати українцямВідео

21:31

В Україні третя хвиля мобілізації, у разі нового призову до ЗСУ проблем не буде – ДаніловВідео

21:05

Ядерна загроза і великі втрати: астролог зробила загрозливий прогноз для України

21:00

"До Гааги не протягне": Пономарьов розповів, як помре російський диктатор ПутінВідео

20:51

Залишилися четверо дітей і вагітна дружина: ЗСУ ліквідували російського лікаря-"добровольця"Відео

20:25

Зеленський провів термінове засідання Ставки: всі подробиціВідео

20:13

ЗСУ збивають більше 60% ракет Росії, за декілька місяців ППО стане ще сильніше – РезніковВідео

20:10

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

20:09

Навіщо Путін запровадив режим середнього реагування в декількох областях РФ: Фейгін розкрив планВідео

20:00

Росія рано радіє: Тарас Загородній – про відставку Ліз Трас

19:36

Їхав на вкраденій у журналістів машині: у Херсоні "денацифікувався" російський пропагандистВідео

19:28

Казка зі щасливим кінцем: 4 знаки зодіаку в 2023 році зустрінуть свою любов

19:27

Уряд просить українців готуватися: "російський терор продовжиться"Відео

19:25

В Україні потеплішає: синоптики розповіли про різку зміну погодиВідео

Реклама
19:15

Крах недоімперії трапиться не завтра, але він неминучийПогляд

19:04

Петля на військах РФ навколо Херсона затягується, їм загрожує велика поразка – експертВідео

19:00

Гороскоп на завтра 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

18:48

Що не можна носити жінці після 50 років: 12 речей, які потрібно викинути з шафи і стати вільною

18:38

"Всі закачаються": до зими відбудеться презентація потужного вітчизняного озброєння - АрестовичВідео

18:15

Безкоштовний ваууматор, освіжувач повітря і ще 3 незвичайних способи використовувати пилосос

18:05

Армія України звільнила майже всю Харківщину: РФ утримує 25 населених пунктівВідео

17:55

Графік відключення електроенергії в Україні: як дізнатися, коли у вас відключать світло

17:35

"Коли замість мізків-какашки": Гордон показав силіконову патріотку РФ без освіти

17:28

Найсмачніша закуска на всі випадки життя: мариновані яйця за 1 добу - рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волоссяМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти