Росія може стати Московією: естафета перейменування країни-сусідки дійшла до київських нардепів

Росія може стати Московією / Reuters

Представники партії "Голос" подали до Київської міськради проект рішення про перейменування назви країни-окупанта з Російської Федерації. Слідом за своїми рівненськими та львівськими колегами нардепи хочуть, щоб "сусідка" звучала, як "Московія".

Незабаром за цим проектом має відбутися голосування, повідомляє пресслужба партії Голос.Києва у Facebook.

Якщо ініціатива отримає необхідну підтримку, то відповідне звернення буде направлено до президента, Верховної Ради та Кабміну.

"Одним із проявів такої імперської політики Російської Федерації щодо України є безпідставне використання в назві держави грецької транскрипції історичної географічної та державної назви Русь-Росія", - розповіли депутати.

Також йдеться про те, що зміна назви на сучасне фактично кинула серйозний виклик ідентичності українського народу.

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Народні обранці стверджують, що це ідеологічне виправдання для окупації території нашої держави.

Нагадаємо, раніше таке ж прохання висунула Львівська обласна рада, яка підтримав своїх колег з Рівного.

Депутати аргументували своє рішення тим, що північно-східний сусід України, постійно зазіхає на нашу територію і "неправомірно користується вкраденою державною і географічною назвою "Росія"".

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