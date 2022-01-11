Росія може стати Московією: естафета перейменування країни-сусідки дійшла до київських нардепів

Незабаром за цим проектом має відбутися голосування.
Представники партії "Голос" подали до Київської міськради проект рішення про перейменування назви країни-окупанта з Російської Федерації. Слідом за своїми рівненськими та львівськими колегами нардепи хочуть, щоб "сусідка" звучала, як "Московія".
Незабаром за цим проектом має відбутися голосування, повідомляє пресслужба партії Голос.Києва у Facebook.
Якщо ініціатива отримає необхідну підтримку, то відповідне звернення буде направлено до президента, Верховної Ради та Кабміну.
"Одним із проявів такої імперської політики Російської Федерації щодо України є безпідставне використання в назві держави грецької транскрипції історичної географічної та державної назви Русь-Росія", - розповіли депутати.
Також йдеться про те, що зміна назви на сучасне фактично кинула серйозний виклик ідентичності українського народу.
Народні обранці стверджують, що це ідеологічне виправдання для окупації території нашої держави.
Нагадаємо, раніше таке ж прохання висунула Львівська обласна рада, яка підтримав своїх колег з Рівного.
Депутати аргументували своє рішення тим, що північно-східний сусід України, постійно зазіхає на нашу територію і "неправомірно користується вкраденою державною і географічною назвою "Росія"".
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