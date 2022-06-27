Сніданок під обстріли та вибухи: бійці ЗСУ показали польову кухню на передовій

Наші захисники змушені готувати собі їжу в страшних для звичайної людини умовах.
Захисники України показали, як їм доводиться готувати їжу під обстрілами російських окупантів. Бійці поділилися кадрами з приготування сніданку.
Його воїни ЗСУ робили фактично на землі в лісі і під звуки обстрілів. Відео опублікував телеканал СТБ в Facebook.
На кадрах військовослужбовець знімає свого побратима, що перемішує овочевий салат для воїнів, поки на задньому фоні лунають постріли і вибухи.
"Ось такий сніданок під обстрілами. Саньок робить салат. Але не просто, ще у нас ось така картопелька, смажена на салі", – показав військовий свою страву.
Він додав, що російські окупанти стріляють "не по-дитячому", проте їжу на передовій ніхто не відміняв - бійцям вона потрібна, щоб мати сили на оборону фронту.
Раніше ми розповідали про українського десантника Михайла Копитка, який захищає рідну землю у складі Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Боєць захистив дипломну роботу в закладі вищої освіти, перебуваючи на лінії фронту в Донецькій області.
Також повідомлялося, що захисник України на ім'я Олександр, якого мобілізували на фронт, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.
Дивіться новини Донбасу онлайн:
Читайте також:
- ЗСУ розбили "вагнерівців" на Донбасі - залишки найманців тікають з передової
- Орки відмовляються вмирати в Україні: біжать з передової і ламають свою техніку
- Арестович розповів про успіхи ЗСУ на передовій