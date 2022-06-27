Сніданок під обстріли та вибухи: бійці ЗСУ показали польову кухню на передовій

Бійці ЗСУ показали польову кухню на передовій / скріншот з відео

Захисники України показали, як їм доводиться готувати їжу під обстрілами російських окупантів. Бійці поділилися кадрами з приготування сніданку.

Його воїни ЗСУ робили фактично на землі в лісі і під звуки обстрілів. Відео опублікував телеканал СТБ в Facebook.

На кадрах військовослужбовець знімає свого побратима, що перемішує овочевий салат для воїнів, поки на задньому фоні лунають постріли і вибухи.

"Ось такий сніданок під обстрілами. Саньок робить салат. Але не просто, ще у нас ось така картопелька, смажена на салі", – показав військовий свою страву.

Він додав, що російські окупанти стріляють "не по-дитячому", проте їжу на передовій ніхто не відміняв - бійцям вона потрібна, щоб мати сили на оборону фронту.

Раніше ми розповідали про українського десантника Михайла Копитка, який захищає рідну землю у складі Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Боєць захистив дипломну роботу в закладі вищої освіти, перебуваючи на лінії фронту в Донецькій області.

Також повідомлялося, що захисник України на ім'я Олександр, якого мобілізували на фронт, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

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