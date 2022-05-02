Орки відмовляються вмирати в Україні: біжать з передової та ламають свою техніку

Росіяни ламають собстенную техніку / генштаб ЗСУ

Російські окупанти ламають власну техніку, щоб не воювати з українськими захисниками.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"У нас в полку один танк залишився. Ми свій танк, коротше, з ранку зламали самі, щоб не їхати. БТРи без нас поїхали, і там три "двохсоті" і занадто багато "трьохсотих" у важкому стані", – розповідає окупант своєму батькові.

Той перепитує, чи означає це, що їм нема на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволений. Як пояснив молодий загарбник, з 10 танків на початку війни зараз в його підрозділі залишився тільки один. І той вони навмисне зламали.

"Ну і слава Богу! Розберіть його, здайте на металобрухт, ціліше залишитеся", - радить батько.

Запис цієї розмови СБУ оприлюднила у своєму повідомленні.

Крім того, окупанти, дослівно, "очкують" від ймовірності, що їх відправлять у наступ на Харківський напрямок. У них починається жахлива паніка при згадці міста Ізюм та українських артилеристів.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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