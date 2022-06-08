Картонка – замість зошита, земля – замість парти: десантник ЗСУ захистив диплом на передовій

Львівський десантник захистив дипломну роботу на передовій/ Facebook Михайло Мартиняк

Український десантник Михайло Копитко, який захищає рідну землю у складі львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, захистив дипломну роботу у закладі вищої освіти, перебуваючи на лінії фронту в Донецькій області.

Захист дипломної роботи з організації та управління на транспорті відбувався по відеозв'язку. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook його викладач Михайло Ганчук. При цьому він наголосив, що оцінку студент отримав заслужено – хлопець не чекав поблажок і повноцінно виклався у захисті своєї роботи.

"Зважаючи на всі обставини, була спокуса поставити "автоматом" – цей вислів зараз сприймається по-іншому… Але все було як годиться, студент отримав заслужену 4-ку", – зазначив викладач Михайло Ганчук.

Як розповів у Facebook підприємець і кераміст зі Львова Михайло Мартиняк, який допомагає ремонтувати техніку 80-ї бригади ДШВ, в українського десантника Копитка "золоті руки і серце".

За словами Мартиняка, хлопець навіть без якихось документів показав себе як чудовий автомобільний інженер.

Захист дипломної робити відбувався по відеозв'язку/ Facebook Михайло Ганчук

При цьому Михайло Копитко готувався до захисту дипломної роботи з підручними засобами. Наприклад, доповідь для захисту писав просто на картонній коробці.

"Замість зошита йому слугувала розірвана картонна коробка, а в якості парти було те, за що Михайло разом з сотнями тисяч українських захисників бореться щодня – наша українська земля. Яка на Донеччині не менш українська, ніж у Львові!", – написав Мартиняк.

Доповідь для захисту дипломної український десантник писав просто на розірваній картонній коробці/ Скрін з відео

У сюжеті "Суспільне. Хмельницький" розповідається, що десантник Михайло Копитко родом з села Івашківці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Він відслужив строкову службу в армії, а потім уклав контракт на службу з ЗСУ.

Матір хлопця Наталія Копитко розповідає, що син Михайло дуже любить читати. Коли служив на строковій службі, більшість грошей, які йому відправляли батьки, витрачав на книги, а після служби відправив їх батькам додому у 15-кілограмовій посилці.

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ спільно з аеророзвідниками викрили ворожий склад боєприпасів і реактивних систем залпового вогню Град. Після цього влучними ударами українські воїни знищили російські "запаси" техніки та боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували 52 десантники з 31-ї ОГШБр РФ, знищений і командир батальйону. Раніше вони брали участь в окупації Криму і боях в Гостомелі.

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