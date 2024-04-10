'Засипають' артилерією та дронами: в ЗСУ розкрили ситуацію на Лиманському напрямку

Україні слід розвивати засоби радіоелектронної боротьби з FPV-дронами, оскільки на фронті великі проблеми з ударними БПЛА та скидами ворога, сказав військовий.

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Військовий розповів про тактику РФ на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти наразі не проводять активних наступальних дій у районі Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Проте ворог не припиняє "засипати" українських захисників артилерією та дронами. Про це розповів заступник командира 205 батальйону 241 ОБр з бойової підготовки Сергій Янковський в ефірі "24 каналу".

Військовий зауважив, що окупанти наразі не здійснюють наступи безпосередньо в лісі. Злагоджені дії українських воїнів та географічні особливості змусили ворога відмовитися від прямих атак. Натомість російські окупанти зосередили свої зусилля на лінії Терни, Торське, Ямполівка, де роблять ротацію підрозділів та кидають на штурм резерви.

"Враховуючи концентрацію артилерійських засобів та дронів ворога, безпечно почуватися в лісі все одно залишається мрією для нас", - наголосив Янковський. відео дня

За його словами, українським захисникам важко протистояти такій кількості ворожих дронів та артилерії, яку окупанти застосовують проти ЗСУ. Також українським захисникам бракує засобів РЕБ та FPV-дронів, щоб протистояти ворогу. Росія випередила Україну у цьому та почала серійно їх виготовляти.

Янковський також зазначив, що окупанти переважно залучають до бойових дій мобілізованих. Їх мотивація низька, вони не розуміють, за що воюють, і не бажають ризикувати своїм життям.

"Наступальних дій з власного бажання вони не ведуть, особливо таких бажань і не проявляють", - додав військовий.

Україні слід розвивати засоби радіоелектронної боротьби з FPV-дронами, оскільки наразі на фронті великі проблеми з ударними дронами та скидами ворога. Також Янковський зауважив, що ЗСУ мають проблему з КАБами та ФАБами та застосуванням НУРСів росіянами.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, росіяни почали контролювати посадки між селами Уманське та Тоненьке у Донецькі області. Аналітики DeepState зазначили, що ворог двічі намагався штурмувати південні околиці Уманського, там окупанти не шкодують ні техніку, ні особовий склад.

Також російські окупанти наступають в напрямку населеного пункту Курахове. Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов наголосив, що противник продовжує рухатися з Мар'їнки, розширюючи свій плацдарм у напрямку Побєди та Георгіївки.

Як повідомляв Главред, в Часовому Яру та його околицях немає російських військ. Представник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що місто повністю під контролем українських військових.

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