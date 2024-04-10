Окупанти взяли під контроль посадки між Тоненьким та Уманським - DeepState

Росіяни двічі намагались штурмувати околиці Уманського, проте ЗСУ відбили атаки ворога, зазначили аналітики.

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Росіяни двічі провально штурмували околиці Уманського / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот карти deepstatemap.live

Російські окупанти фактично почали контролювати посадки між селами Уманське та Тоненьке у Донецькі області. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram.

Напередодні ворог двічі намагався штурмувати південні околиці Уманського. Росіяни не шкодують ні техніку, ні особовий склад.

"На світанку в бій було введено колону з 15 ОВТ (одиниць озброєння та військової техніки, - ред.), а вже в обід ще одну з 10 ОВТ", - розповіли аналітики. відео дня

У DeepState зазначили, що атаки ворога відбили військові 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які входять до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"З поганого - за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між Уманським та Тоненьким', - підкреслили у повідомленні.

Російські війська контролюють посадки між селами Тоненьке та Уманське / Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти захопили село Первомайське в Донецькій області після півтора року боїв. Це була одна з найгарячіших точок на фронті, де відбувалися бої з серпня 2022 року, повідомили у DeepState.

Також російські окупанти наступають в напрямку населеного пункту Курахове. Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов наголосив, що противник продовжує рухатися з Мар'їнки, розширюючи свій плацдарм у напрямку Побєди та Георгіївки.

Як повідомляв Главред, в Часовому Яру та його околицях немає російських військ. Представник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що місто повністю під контролем українських військових.

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