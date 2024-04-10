Окупанти взяли під контроль посадки між Тоненьким та Уманським - DeepState

Російські окупанти фактично почали контролювати посадки між селами Уманське та Тоненьке у Донецькі області. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram.
Напередодні ворог двічі намагався штурмувати південні околиці Уманського. Росіяни не шкодують ні техніку, ні особовий склад.
"На світанку в бій було введено колону з 15 ОВТ (одиниць озброєння та військової техніки, - ред.), а вже в обід ще одну з 10 ОВТ", - розповіли аналітики.відео дня
У DeepState зазначили, що атаки ворога відбили військові 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які входять до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"З поганого - за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між Уманським та Тоненьким', - підкреслили у повідомленні.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Нагадаємо, окупанти захопили село Первомайське в Донецькій області після півтора року боїв. Це була одна з найгарячіших точок на фронті, де відбувалися бої з серпня 2022 року, повідомили у DeepState.
Також російські окупанти наступають в напрямку населеного пункту Курахове. Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов наголосив, що противник продовжує рухатися з Мар'їнки, розширюючи свій плацдарм у напрямку Побєди та Георгіївки.
Як повідомляв Главред, в Часовому Яру та його околицях немає російських військ. Представник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що місто повністю під контролем українських військових.
Читайте також:
- Падіння гелікоптера Ка-27 в Криму: в ВМС ЗСУ назвали несподівану причину
- Стоятимуть до кінця: Терехов зробив прогноз щодо наступу РФ на Харків
- Скільки українців вірить у перемогу і коли її чекають - опитування Центру Разумкова
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред