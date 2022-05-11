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Навколо врятованої в Бородянці рудої кішки розгорівся скандал - на неї претендують 12 осіб

11 травня 2022, 13:16

Після порятунку руда кішка стала дуже популярною. У неї є своя сторінка в Instagram, з її зображенням продають футболки, а також малюють меми.

Кішка з Бородянки
Кішку з Бородянки волонтери назвали Шафа / Фото instagram.com/shafa_the_cat/

Навколо кішки, яка впродовж двох місяців виживала без води та їжі в зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці, розгорівся скандал. Тварину врятували на початку травня. Кішка стала одним із символів міста, що пережило російську окупацію, і тепер на неї претендують аж 12 осіб, які називають себе її господарями. Втім, ЗооПатруль UA, який врятував тварину, не віддає кішку, а в Мережі тривають бурхливі дискусії щодо долі Шафи - так її назвали волонтери.

Що відомо про кішку з Бородянки

Руду породисту кішку виявили в зруйнованій путінськими солдатами ще на початку березня багатоповерхівці в Бородянці Київської області. Будинок став пасткою для тварини. Кішка не менше двох місяців просиділа на сьомому поверсі і дивом вижила.

Врятували кішку за допомогою рятувальників ДСНС та їхніх пожежних сходів. Її відвезли до ветеринарної клініки.

Опіку над твариною взяв Зоопатруль, який займається порятунком бездомних тварин, а зараз і тварин, які залишилися без господарів через війну.

Руда кішка отримала не лише ім'я, але і власну сторінку в Instagram - вона має назву shafa_the_cat. У цьому акаунті публікують фото і відео кішки і меми з нею.

Кішка з Бородянки
Кішка з Бородянки досі перебуває у волонтерів / Фото facebook.com/ZooPatrul.UA
Кішка Шафа
Кішка Шафа / Фото facebook.com/ZooPatrul.UA
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Фото facebook.com/ZooPatrul.UA
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Фото facebook.com/ZooPatrul.UA
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Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

До речі, вже навіть стали продавати і футболки і сумки-шопери з рудою кішкою з Бородянки. Всі кошти Зоопатруль обіцяє витрачати на тварин, які постраждали під час війни.

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На кішку з Бородянки претендують 12 осіб

Після порятунку кішки з Бородянки стали з'являтися повідомлення, що знайшлися її господарі. Користувачка Facebook Ірина Астахова написала, що кішку звуть Глорія. Господарі її не кинули. Тварина сховалася під час авіударів, тож її не змогли знайти.

"Це Глорія! Врятована кішка з розбомбленого авіаударами будинку в Бородянці, де вона жила на восьмому поверсі. На даний момент вона у волонтерів, але у неї є власник, у якого вона прожила понад 10 років. Так сталося, що під час авіаударів кішка сховалася, і власник не знайшов її у своїй квартирі", – розповіла Астахова і закликала повернути тварину господареві.

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Пізніше ще 11 осіб заявили, що є власниками рудої кішки. У Зоопатрулі відповіли, що кішка в похилому віці, у неї проблеми з травленням. Їй потрібно лікування і догляд, тому віддавати її нікому поки не будуть.

Кішка з Бородянки проходить лікування
Кішка з Бородянки проходить лікування / Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

"Хочемо вас запевнити, зараз Шафа в безпеці, і ми ні за що жодну тварину не залишимо напризволяще. ЗооПатруль з'ясує, хто з 12 говорить правду, хто обманює і чому взагалі кішку кинули одну в тому будинку. Однак є першочергове завдання - вилікувати Шафу", - зазначили рятувальники.

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Деталі скандалу розповів Віктор Трегубов у Facebook. За його словами, близько тижня тому до волонтерів ЗооПатруль UA публічно звернулася господиня кішки - Анастасія Луньова. Вона одразу ж подякувала і запропонувала компенсувати всі витрати з її порятунку. У коментарях на неї накинулися користувачі соцмережі, які звинуватили жінку в тому, що вона кинула тварину.

Через день господиня повідомила, що кішку їй не віддають, а також не повідомляють, де вона.

За словами Трегубова, волонтери кажуть, що Анастасія не довела їм, що кішка належить їй, мовляв, вона не надала ветеринарний паспорт або виписки з клініки, а також недостатньо чітко пояснила, як покидала квартиру і чому кішка залишилася одна.

"Вибачте, але це неможливо сприйняти серйозно. По-перше, господиня надала фото цієї кішки різних років. По-друге, в Україні дуже мало власників кішок, які мають документи на них. По-третє, навіть якби господиня їх мала, у неї знищено все майно", - написав Трегубов.

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Трегубов впевнений, що господарі кішки не винні, адже ніхто не бере тварин з собою, кожен раз виходячи з дому.

"Я не знаю, що викликало такі дивні дії Зоопатруля - думаю, справа в стресі, в якому вони зараз працюють, але закликаю їх терміново повернути кицьку рідним. Так не можна робити, люди, ви грубо порушуєте закон і базові принципи волонтерської діяльності, підриваючи довіру до себе", - написав він.

Як повідомляв Главред, в повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка Київської області під завалами знайшли ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань російських загарбників. Полковник Микола Журавльов передасть ікону в один з храмів Православної Церкви України.

Раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків в Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом вціліла лише кухонна шафа.

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