Захисниця Маріуполя "Пташка" показала зворушливе відео з коханим, який загинув на війні

Катерина Поліщук" Пташка " / @rmaslovskiy_photo / instagram.com / mad_birdie31

Захисниця Маріуполя та заводу "Азовсталь" Катерина Поліщук (позивний "Пташка") поділилася своєю особистою трагедією. Дівчина показала на відео в Instagram свого коханого, який загинув у боях з окупантами.

"Пташка" розповіла, що війна спершу дала їй щось неймовірно цінне, а потім забрала. Катерина каже, що її коханий тепер "став ангелом, який тримає її крила розгорнутими і оберігає".

"Поліщук зізналася, що наречений показав їй, що таке справжня любов, вірність і побратимство. Ти навчив мене бути вірним своїй війні, а вона тебе у мене забрала", – написала "Пташка".

Поліщук зазначила, що коханий не схвалював, коли вона плаче. Тому вона бореться за двох.

"І з твоїм ім'ям на устах я буду боротися до останнього подиху. Вибач, що ми не встигли розділити прізвище", – підсумувала Катерина.

Нагадаємо, раніше 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина Поліщук разом з Дмитром Козацьким.

Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".

А країні-агресору, Росії, у свою чергу повернули кума диктатора Путіна - Віктора Медведчука. І 55 російських окупантів.

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