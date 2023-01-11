Захищаючи Україну, загинув інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств

Костянтин Агапов з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати країну, неодноразово отримував контузії, але все ж таки ставав у стрій.

Костянтин Агапов загинув, захищаючи Україну / Фото t.me/m_positko_oborona

У боях за Україну загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв і тренер Костянтин Агапов з Кам'янця-Подільського. Йому було 35 років.

Інформацію про загибель українського захисника підтвердив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Поситко у Telegram.

"Проклята війна забрала життя мого брата, Костянтина Агапова... Був відомою в місті й далеко за межами України людиною – інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств ММА, тренер", - написав він.

Костянтин з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати країну, неодноразово отримував контузії, але все ж таки ставав у стрій.

Костянтин Агапов служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. У загиблого бійця залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Костянтин Агапов закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Серйозно займався спортом - був майстром спорту з бойового самбо, інтернаціональним чемпіоном зі змішаних єдиноборств ММА. Він завоював цей титул у 2019 році.

Він також був тренером зі змішаних єдиноборств. Заняття проводив у Кам'янці-Подільському в спортивному клубі "Гуни".

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць. З перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни він став на захист Батьківщини і вступив до лав Збройних сил України.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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