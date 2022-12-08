Вся родина була на фронті: у боях за Україну загинув відомий громадський і політичний діяч

Захищаючи Україну, загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк з позивним Мерс. Він воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців разом з батьком і братом.
Останній свій пост в соцмережі Facebook Олексій опублікував всього за день до загибелі. Військовий вітав колег з Днем Збройних сил України.
"Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах Збройних сил України для нас не просто професія, це – найвища честь, покликання", – писав він.
У середу, 7 грудня, він загинув на Донбасі в бою з російськими окупантами.
Про загибель Олексія Бевзюка повідомив у Facebook його побратим Антон Колумбет. Брат Олексія Андрій Бевзюк загинув кілька місяців тому, а їхній батько Іван Бевзюк зараз комісований після того, як отримав важке поранення.
"Ця сім'я, від короткої історії якої стискається серце – маленька історія всієї України. Мерс був надзвичайно міцним солдатом - усміхненим, жартівливим, оптимістичним, з вічною посмішкою. Активний громадський і політичний діяч, людина, з якою було дуже цікаво говорити і мріяти про країну майбутнього", – написав Колумбет.
За його словами, воїн дійсно жив Україною та будував країну майбутнього навколо себе.
"Я не можу знайти слів, якими можна було б описати цю втрату для всіх нас. Все здається штучним і несуттєвим. Схиляємо голови в жалобі разом з рідними і близькими", – написав побратим.
Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.
Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.
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