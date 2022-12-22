Блищав на сцені і став одним з кращих розвідників: під Бахмутом загинув актор з "Чорного квадрата"

У боях під Бахмутом загинув актор театру "Чорний квадрат" Олександр Снєгуровський. Про загибель захисника України повідомив у Facebook радник Офісу президента України Олексій Арестович.
Останнім часом Снєгуровський жив у США разом з дружиною і маленьким сином, але після початку російської агресії проти України повернувся захищати рідну землю.
Арестович назвав Снєгуровського одним з кращих розвідників української армії.
"Під Бахмутом загинув мій друг, Олександр Снєгуровський. Він був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїхавши туди до сім'ї, але після початку війни, закупивши на всі накопичені гроші військове спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом", – написав він.
За словами Арестовича, Олександр відмовився йти з вкрай небезпечної позиції (хоча мав таку можливість) і загинув на ній у важкому бою. У полеглого воїна залишилися дружина і маленький син.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український актор, комік, телеведучий і учасник проекту "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув, захищаючи Батьківщину у складі ЗСУ від російських загарбників. Герою було всього лише 26 років.
До того, у березні, в Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі. Він був артистом дубляжу, брав участь в музичних шоу талантів, в тому числі в "Фабриці зірок-3".
Інші новини:
- Помер творець групи Ласковый май і автор пісні білі троянди
- Помер актор, який зіграв важливу роль в"Гаррі Поттері"
- Помер засновник і фронтмен рок-групи Nazareth Ден Маккаферті