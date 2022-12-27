У героя залишилися дружина і двоє маленьких синів.

Антон Коломієць вступив до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення / Фото facebook.com/Nacrada

У боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць. З перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни він став на захист Батьківщини і вступив до лав Збройних сил України.

Трагічною новиною поділилася його колега Олена Юдіна, передає Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Коломієць представляв херсонські ЗМІ. Журналіст отримав професію режисера телебачення в Херсонському державному університеті. Він також працював на телеканалі "Скіфія", який згодом став Херсонською філією Суспільного.

"6 років поспіль прогнозував погоду на телеканалі, щоранку обдаровуючи херсонців гарним настроєм. Був також режисером прямих ефірів. Антон Коломієць раніше працював і на інших херсонських телеканалах", – повідомили в Нацраді.

У героя залишилися дружина і двоє маленьких синів.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну, загинув громадський та політичний діяч Олексій Бевзюк з позивним Мерс. Він воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців разом з батьком і братом.

Також на війні загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

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