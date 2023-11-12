У Херсоні прогриміла серія вибухів: є влучання

Загарбники обстріляли прибережні райони обласного центру. Місцева влада звернулася з важливим закликом до громадян.

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Під час ранкового обстрілу Херсона одне з влучань було по бібліотеці Гончара/ колаж: Главред, фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Російські окупанти вранці у неділю, 12 листопада, атакували Херсон. Удари були нанесені по прибережних районах міста, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"У Херсоні лунають вибухи! Під обстрілом з боку російських окупаційних військ прибережні райони. Не виходьте без потреби на вулицю. Тримайтеся подалі від вікон", – зазначив Мрочко.

Повітряна тривога у Херсонської області була оголошена о 08:43 і закінчилася о 09:50.

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Наслідки обстрілу Херсона

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що під час обстрілу окупантами міста одне з влучань було по обласній бібліотеці імені Гончара.

"Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв", – зазначив голова ОВА,

Також він додав фото, на яких видно, як виглядає бібліотека після атаки окупантів.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогриміли потужні вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що працювали сили ППО. Після цього стало відомо, що у ніч на суботу РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

У КМВА повідомили, що РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером". До столиці російська ракета не долетіла – сили і засоби ППО знищили її на підльоті до столиці. У Повітряних силах уточнили, що Patriot збив російську балістичну ракету. За словами командувача Повітряними силами Миколи Олещука, з'ясовується тип ракети, яку окупанти випустили у напрямку столиці України. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" або керована зенітна С-400.

Також у ніч на неділю, 12 листопада, РФ вдарила ракетами по Україні. Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету, інші дві влучили по відкритій території.

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