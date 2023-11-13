РФ накрила Херсон масованим вогнем: багато поранених і загиблих

Інформація про постраждалих в результаті масованої атаки з боку РФ уточнюється.

https://glavred.net/ukraine/rf-nakryla-herson-massirovannym-ognem-mnogo-ranenyh-i-pogibshih-10516516.html Посилання скопійоване

Окупанти атакували Херсон / колаж: Главред. фото: УНІАН

В результаті масованої російської атаки в Херсонський територіальній громаді в понеділок загинули три людини, ще 12 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

"У Херсонській міській територіальній громаді на цю годину від російської агресії постраждали 15 осіб: троє з них загинули, 12 були поранені, серед них двомісячна дівчинка", - повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

При цьому він також уточнив, що інформація про постраждалих в результаті масованої атаки з боку російських окупаційних військ досі уточнюється.

відео дня

"За офіційними даними, через обстріл центру Херсона загинули дві людини і десять отримали поранення", - уточнив він.

Мрочко додав, що всі травмовані мають різну ступінь тяжкості. Їм надається медична допомога.

Удари РФ по Херсону

Раніше повідомлялося, що в результаті удару армії РФ постраждало авто в Херсоні: поранені мама і 2-місячна дитина. 64-річний дідусь, який був за кермом, загинув на місці. Мама з дитиною потрапили до лікарні. 36-річна мама у важкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні прогриміла серія вибухів: є попадання. Загарбники обстріляли прибережні райони обласного центру. Місцева влада звернулася з важливим закликом до громадян.

Як раніше повідомлялося, Росія намагається знеструмити Херсон: нанесені нові удари по місту. Російські окупанти почали посилювати обстріли Херсона та прилеглих районів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.