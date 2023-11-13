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РФ накрила Херсон масованим вогнем: багато поранених і загиблих

Олексій Тесля
13 листопада 2023, 19:45
Інформація про постраждалих в результаті масованої атаки з боку РФ уточнюється.
Окупанти атакували Херсон у річницю визволення
Окупанти атакували Херсон / колаж: Главред. фото: УНІАН

В результаті масованої російської атаки в Херсонський територіальній громаді в понеділок загинули три людини, ще 12 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

"У Херсонській міській територіальній громаді на цю годину від російської агресії постраждали 15 осіб: троє з них загинули, 12 були поранені, серед них двомісячна дівчинка", - повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

При цьому він також уточнив, що інформація про постраждалих в результаті масованої атаки з боку російських окупаційних військ досі уточнюється.

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"За офіційними даними, через обстріл центру Херсона загинули дві людини і десять отримали поранення", - уточнив він.

Мрочко додав, що всі травмовані мають різну ступінь тяжкості. Їм надається медична допомога.

Удари РФ по Херсону

Раніше повідомлялося, що в результаті удару армії РФ постраждало авто в Херсоні: поранені мама і 2-місячна дитина. 64-річний дідусь, який був за кермом, загинув на місці. Мама з дитиною потрапили до лікарні. 36-річна мама у важкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні прогриміла серія вибухів: є попадання. Загарбники обстріляли прибережні райони обласного центру. Місцева влада звернулася з важливим закликом до громадян.

Як раніше повідомлялося, Росія намагається знеструмити Херсон: нанесені нові удари по місту. Російські окупанти почали посилювати обстріли Херсона та прилеглих районів.

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новини Херсона війна Росії та України
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