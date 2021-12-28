В Італії 80-річний чоловік по-звірячому вбив дружину-українку

Коли жінка пішла спати, то він схопив ніж і завдав їй чотири удари.
В Італії чоловік вбив свою 61-річну дружину-українку. Він зізнався, що чотири рази вдарив ножем дружину через відмову в інтимі.
Як повідомляє Giornale Di Sicilia, трагедія сталася в ніч з 25 на 26 грудня.
Відзначається, що підозрюваного затримали наступного дня, але свідченням чоловіка поліцейські повірили не відразу.
Загиблу звали Наталія Киричок, вона жила в Італії останні 20 років, а затриманий був її чоловіком. Чоловік розповів, що дружина відмовилася займатися з ним сексом.
Потім, коли жінка пішла спати, то він схопив ніж і завдав їй чотири удари. Ніж потрапив у серце, що призвело до миттєвої смерті.
Після вбивства почав дзвонити на роботу дружини
Крім того, після вбивства чоловік поводився дивно і навіть вранці вигуляв собаку, а потім розповів про криваву розправу над дружиною своєму товаришеві, але той йому не повірив.
Також затриманий зателефонував до ресторану, де працювала його дружина і розповів, що Наталя більше не прийде на роботу, адже вона мертва.
Вже після цього дзвінка в будинок приїхали правоохоронці. Але тіло Наталі виявили в крові.
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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
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