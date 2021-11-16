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Гроші знімали, поки він спав: клієнт ПриватБанк за 4 години залишився без копійки

16 листопада 2021, 11:39

У ПриватБанку вже прокоментували інцидент.

ПриватБанк
Українець залишився без заощаджень за кілька годин / УНІАН

Клієнт ПриватБанку втратив власні кошти на карті, а також став боржником, оскільки шахраї за ніч зняли всі його гроші.

Як повідомив мешканець Чернівців на ім'я Олексій на порталі Minfin, шахраї зняли з його картки за ніч 21 тисячу гривень.

"У ніч з 4 на 5 жовтня у мене з універсальної карти вкрали гроші. Я прийшов з роботи, вимкнув телефон і ліг спати. Гроші почали перераховувати з 21:50 до 02:01. Зникли і мої гроші, і гроші Приватбанку", - розповів чоловік.

За його словами, зникнення грошей він виявив на наступний же ранок і повідомив в банк про факт шахрайства, де йому порадили йти із заявою в кіберполіцію.

"Написав заяву, обіцяли розібратися. Мені вранці прийшла смс, що дзвонили з Приватбанку вночі, можливо зі служби безпеки. Виникає питання, коли повернуть гроші, і чому СБ не відреагувала, коли був відключений телефон, а з карти 4 години поспіль по 50 гривень знімали 21000 гривень. 25 листопада будуть нараховані відсотки, але я ці гроші не знімав, дані карти і конфіденційну інформацію нікому не надавав, сторонні посилання не відкривав і покупок не робив", - обурюється чоловік.

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Він додав, що, якщо ситуацію врегулювати мирно не вийде, йому доведеться звертатися до суду.

Відповідь ПриватБанку

Представники банку повідомили, що проведення оплати в Інтернеті можливо тільки в тому випадку, коли дані карти були введені для здійснення оплати або при прив'язці карти на сторонньому сайті.

читайте такожУ Приватбанку хочуть закрити сотні відділень по всій країні: що сталося"Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб зберегти гроші наших клієнтів від шахраїв і нагадуємо, що клієнт сам також може перешкоджати заволодінню своїми коштами. В першу чергу - не повідомляючи стороннім особам персональні дані та не підтверджуючи платежі, які ви не здійснювали", - йдеться у відповіді банку.

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Автор: Сергій Кущ
viber
Приватбанк мошенники
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