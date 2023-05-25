"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФ

Російські військові активно застосовують бойову авіацію на Запорізькому напрямку, розповіли у Нацгвардії.

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Під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФ / Колаж: Головред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, ДПСУ

Бійці Національної гвардії України успішно збили два російські бойові літаки Су-25 над тимчасово окупованим Мелітополем у Запорізькій області. Один з цих літаків був повністю знищений.

Як повідомляють у Нацгвардії, російські військові активно застосовують бойову авіацію на Запорізькому напрямку. Так, 25 травня окупаційні війська країни-агресорки Росії намагалися нанести ураження по позиціях Сил оборони України з застосуванням двох Су-25.

"У цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці – "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК", - розповіли у Нацгвардії.

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За результатами роботи наших захисників один Су-25 вдалося знищити повністю, а його пілот катапультувався на тимчасово окуповану територію. Другий Су-25 зазнав серйозних пошкоджень та пішов на аварійну посадку.

"Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що гвардієць із позивним "Запорізький месник", імені якого не розкривають, загалом знищив тепер сім ворожих літаків.

"Запорізький месник повернувся!" - підсумували в НГУ.

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Нагадаємо, що Сили оборони України в останні тижні використовували американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не лише для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач. Про це йшлося в матеріалі CNN.

Також Главред розповідав, що у Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО. Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння. Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцівського району.

Дивіться відео про те, як відбуваються ближні бої із російськими штурмовиками на вулицях Бахмута:

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