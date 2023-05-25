УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФ

Аліна Дембіцька
25 травня 2023, 21:11 оновлено 25 травня, 21:13
343
Російські військові активно застосовують бойову авіацію на Запорізькому напрямку, розповіли у Нацгвардії.
ВСУ, Су-25
Під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФ / Колаж: Головред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, ДПСУ

Бійці Національної гвардії України успішно збили два російські бойові літаки Су-25 над тимчасово окупованим Мелітополем у Запорізькій області. Один з цих літаків був повністю знищений.

Як повідомляють у Нацгвардії, російські військові активно застосовують бойову авіацію на Запорізькому напрямку. Так, 25 травня окупаційні війська країни-агресорки Росії намагалися нанести ураження по позиціях Сил оборони України з застосуванням двох Су-25.

"У цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці – "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК", - розповіли у Нацгвардії.

відео дня

За результатами роботи наших захисників один Су-25 вдалося знищити повністю, а його пілот катапультувався на тимчасово окуповану територію. Другий Су-25 зазнав серйозних пошкоджень та пішов на аварійну посадку.

"Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що гвардієць із позивним "Запорізький месник", імені якого не розкривають, загалом знищив тепер сім ворожих літаків.

"Запорізький месник повернувся!" - підсумували в НГУ.

Літак Су-25

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.

Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Нагадаємо, що Сили оборони України в останні тижні використовували американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не лише для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач. Про це йшлося в матеріалі CNN.

Також Главред розповідав, що у Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО. Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння. Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцівського району.

Дивіться відео про те, як відбуваються ближні бої із російськими штурмовиками на вулицях Бахмута:

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

22:01 Синоптик
Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12

20:56 Світ
Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі

Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі

19:24 Світ
Всі головні новини

Останні новини

22:01

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

21:47

Співала від болю: Маша Полякова зробила перше татуювання на ніжному місці

21:11

"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФВідео

21:03

"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відеоВідео

20:56

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:34

"Можу підтвердити, що це правда!": у родині Ассії Ахат поповнення

20:12

"Це точно тральщик": Гіркін сам спростував заяви про цілісність корабля "Іван Хурс"Відео

20:10

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

19:45

Найсмачніша закусочка до шашлику за 20 хвилин: чудовий рецептВідео

Реклама
19:24

Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до БілорусіВідео

19:20

В моїй Україні кожен громадянин буде мати право на зброюПогляд

19:08

В Україні каратимуть чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війниВідео

18:37

"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" ЗалужнийВідео

18:34

Залучать благополуччя і щастя: 3 знака зодіаку, яким підходить золото

18:30

"Йдуть на небо герої": ворожий снаряд убив молодого захисника з ОдещиниВідео

18:03

ЗСУ атакують фланги Бахмута: у Нацгвардії розповіли, де просуваються військовіВідео

17:58

У Мережі з'явилося відео атаки дрона на російський корабель "Іван Хурс"Відео

17:52

Найефективніший засіб від комарів будинку: на випадок, якщо немає фумігатораВідео

17:38

Що псує окрошку: головний секрет насиченого смаку, про який ви не зналиВідео

17:37

"Путін – ціль №1": в ГУР розповіли, чи справді Україна хоче ліквідувати диктатораВідео

Реклама
17:16

Не лише над парою: 3 способи стерилізації банок, про які ви не знали

16:51

Чому 26 травня не можна плакати: прикмети та суворі заборониВідео

16:50

"Видихаю, і розумію, що не хочу": Дімопулос зізналася, чи повернеться в Україну

16:49

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно знайти сумку за 12 секунд

16:40

Ніколи не здогадаєтесь: що означає слово "красний" в українській мові - Авраменко дав відповідьВідео

16:31

Як чистять рибу досвідчені рибалки: про такі фокуси ви точно не зналиВідео

16:10

Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області – експертВідео

15:56

Стануть найщасливішими: 3 знаки зодіаку, у яких буде найкраще літо 2023Відео

15:54

Нардеп Безгін досі не отримав покарання за продаж квартири в Криму, тоді як майно Зеленського відібрали - ЗМІ

15:52

До офіційного оголошення: Горбунов розкрив, де зніматимуть Голос країни-13Відео

15:45

2 дні, коли краще не виходити на город: місячний посівний календар на червень

15:37

Україну завалило сильним градом: машини плавають вулицями ДніпраФотоВідео

15:36

Глава "Укренерго" Кудрицький навмисно розганяє паніку про відключення світла влітку - експерт

15:32

"І далі готуємося": у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступуВідео

15:04

Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики

15:02

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію - ГУРВідео

14:55

Україна повернула з російського полону 106 воїнів

14:40

"Така перспектива можлива": соціолог розповів, коли саме розвалиться РосіяВідео

14:21

"Стиль - обірванець з великої дороги": Кіркорову дісталося за безглуздий нарядВідео

14:16

Які слова на "И" існують в українській мові: мовознавець ошелешив поясненнямВідео

Реклама
13:43

ГУР - про контрнаступ: скоро будемо звільняти території, в тому числі і КримВідео

13:33

Красиве привітання з Днем народження подрузі: вірші і милі листівки

13:25

Золота рибка "спливла": куди пропала та де зараз знаходиться Яна КлочковаВідео

13:22

Навіщо наївні господині в СРСР клали гранований стакан в каструлю з бульйономВідео

13:21

4 роки за вбивство дитини: винному у смерті 5-річного Кирила Тлявова винесли вирок

13:07

США повинні відшкодувати РФ руйнування Маріуполя: Медведєв знову видав белібердуВідео

13:00

Брянськ і Курськ спіткає доля Бєлгорода, РФ чекає відплата за Україну - ЕйдманЕксклюзив

12:52

Як Сергія Костюка, призначеного Мінекономіки керівника НААУ, на роботі шукалиВідео актуально

12:45

Добровольці Росії в Бєлгородській області: опубліковані нові кадри операціїВідео

12:34

Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів - WSJ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти