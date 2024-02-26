Замикають у вогняному мішку: Світан про важкі бої в Кринках

Українські сили оборони героїчно протистоять російським загарбникам на півдні країни.

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Світан про важкі бої в Кринках / колаж: Главред, фото: скріншот DeepState, 22 ОМБ

На Лівобережжі Херсонської області Сили оборони України у важких боях знищують ворога. Про ситуацію в цьому населеному пункті розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю "24 Каналу".

За словами експерта, у Кринках Херсонської області, де раніше коментувала ситуацію речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, відбуваються бої. Всі ворожі заяви були лише показовим моментом для російських ЗМІ. За словами Гуменюк, противник як зайшов в населений пункт, так і вийшов з нього. Однак є нюанс-вийшли загарбники з великими втратами.

Світан додав, що зараз головне завдання Збройних сил України на Лівому березі - це розвідка боєм, а не створення лінії фронту. Тобто, вони визначають точки ворога для того, щоб накрити їх артилерією.

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"Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання - провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах", - пояснив експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України з боями відійшли на західні околиці Ластівчине на Авдіївському напрямку, підтвердив у коментарі Hromadske спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий.

Також, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки Донецької області. За його словами, при виході з Авдіївки у російський полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони України, повідомляє ТСН.

До того ж, омбудсмен Дмитро Лубинець прокоментував розстріл російськими окупантами дев'ятьох українських полонених в районі Бахмута Донецької області. "Черговий військовий злочин ймовірно стався 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються в полон: їх руки були підняті вгору, вони показували, що беззбройні і не несуть загрози. Росіяни повинні були взяти їх у полон, але замість цього нещадно розстріляли", - написав український омбудсмен.

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