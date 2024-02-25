Масовий розстріл полонених бійців ЗСУ: Лубінець про деталі страшного злочину РФ

Росія в черговий раз порушила норми міжнародного гуманітарного права, підкреслив Дмитро Лубінець.

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Дмитро Лубінець прокоментував військовий злочин РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/dmytro.lubinets, скріншот

Омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував розстріл російськими окупантами дев'ятьох українських полонених в районі Бахмута Донецької області.

"Черговий військовий злочин ймовірно стався 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються в полон: їх руки були підняті вгору, вони показували, що беззбройні і не несуть загрози. Росіяни повинні були взяти їх у полон, але замість цього нещадно розстріляли", - написав український омбудсмен.

За його словами, точна кількість страчених росіянами українців невідома, ймовірно, їх було щонайменше семеро людей.

відео дня

"Такий розстріл - це військовий злочин! Зараз нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", - підкреслив він.

Лубинець додай, що цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ. Російські загарбники розстріляли беззбройних українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично в упор.

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