"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

З 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4 тисячі ракет. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ракетні запаси РФ значно скорочуються.

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4 500 ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати ракети по всьому світу для продовження терору. Знайшла в Ірані", - зазначив Зеленський в ході саміту демократії Haaretz.

Зазначимо, напередодні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що кількість ракет в Росії впала до критичного рівня – 30%. Саме тому, Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе.

ППО для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про розмову зі своїм ізраїльським колегою Яіром Лапідом.

В ході діалогу сторони обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології ППО і ПРО для протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія з метою ударів по українських містах.

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