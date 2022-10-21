РФ вдарила ракетами по Харкову і Запоріжжю: є поранені та руйнування

Окупанти РФ обстріляли Харків і Запоріжжя / pixabay.com

В результаті ударів, завданих по Харкову російськими окупаційними військами в п'ятницю вранці, поранено 6 осіб.

"Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетні обстріли м.Харків. Зафіксовано попадання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють всі екстрені служби. Попередньо, 6 осіб отримали поранення. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", - повідомив глава ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

За його словами, минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. У Куп'янському районі госпіталізовано 56-річну жінку та 58-річного чоловіка. Також в Куп'янську за медичною допомогою звернувся 55-річний чоловік, який отримав поранення напередодні.

Ракетний удар по Запоріжжю завдали російські військові, повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог атакує ракетами обласний центр", - написав він у Telegram.

"В результаті ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні. Бережіть один одного", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив в Telegram-каналі секретар міськради Анатолій Куртєв, попередньо від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. "Детальна інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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