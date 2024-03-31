Захід дозволить бити по військових об'єктах РФ своєю зброєю: Маломуж назвав умову

Застосування західної зброї по території Росії стане ефективним важелем капітуляції режиму Володимира Путіна, вважає генерал Микола Маломуж.

https://glavred.net/ukraine/zapad-razreshit-bit-po-voennym-obektam-rf-svoim-oruzhiem-malomuzh-nazval-uslovie-10554431.html Посилання скопійоване

Путін може спробувати застосувати ядерну зброю, але навряд чи йому це вдасться - Маломуж / Главред

Якщо Україна перемагатиме на полі бою, західний світ дасть санкцію на застосування своєї зброї по військових об'єктах агресора Росії. Такі удари можуть змусити капітулювати Володимира Путіна і піти на перемовини на потрібних Києву умовах. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Захід чітко контролює, як використовується зброя, яку передають Україні.

"Є як мінімум три рівні контролю:

відео дня

по-перше, Захід орієнтується на юридичне рішення, і наші керівники заявляють, що не було зафіксовано жодного факту порушення застосування західної зброї. Адже в нас уже є далекобійна зброя різних типів: Storm Shadow, SCALP, HIMARS. Наприклад, дальність HIMARS 80 км, тому, ставши біля кордону, можна легко бити по території Росії, але ми цього не робимо;

по-друге, американці забезпечують передані нам комплекси системами контролю і захисту, тому вони знають, що куди летить;

по-третє, є космічна розвідка, яка контролює можливі пуски та ідентифікує конкретну ракету й удар", - пояснив Маломуж.

Захід дозволить Україні бити своєю зброєю по РФ?

На думку генерала, якщо Україна буде активно наступати і просуватися, західний світ змінить позицію щодо ударів своєю зброєю по території Росії.

"І в перспективі, якщо проводитимуться наші активні наступальні операції, і вирішуватиметься питання падіння путінського режиму, може бути і санкція на нанесення ударів західною зброєю по якихось військових об'єктах на території Росії. Про це вже говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг, мовляв, вони не заперечуватимуть, якщо військові об'єкти РФ будуть під прицілом західного озброєння. Таким чином, Столтенберг озвучив, як надалі можна буде використовувати західну зброю, якщо ми будемо розвивати активні наступальні операції", - додав генерал.

Також він уточнив, що Путіна в такому разі можна буде змусити капітулювати, а сам він не зможе нічого протиставити.

"Отже, якщо Україна почне перемагати, ніхто не буде заважати цьому. І Росія нічого не зможе вдіяти. Тому для того, щоб добити путінський режим, змусити піти на перемовини на умовах міжнародного права і капітулювати, ці ракети діятимуть ефективно. І Путін нічого не зможе зробити. Так, він може спробувати застосувати ядерну зброю, але шансів на те, що йому це вдасться, дуже мало, тому що тоді він і сам буде знищений. Путін намагатиметься якось зберегти режим і себе на певний період. Хоча в Росії можуть початися такі внутрішні процеси, що у Путіна не буде перспектив зберегтися навіть ненадовго", - підкреслив Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - головні новини:

Росія звинуватила Україну в причетності до теракту в Крокус Сіті Хол і "зажадала" видати їй голову СБУ Василя Малюка. У відповідь у Службі безпеки заявили, що на Путіна чекає Гаазький трибунал, а ворог отримає справедливу відплату за загибель українців.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов спростував загрозу наступу на Київ. Начальник військової розвідки України уточнив, що зараз загроз із території Білорусі не фіксується.

ДРГ Росії намагалася прорватися в Україну, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Окупанти мали намір пройти кордон у Сумській області. Українські військові припинили спробу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред