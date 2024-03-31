Загроза нового штурму Києва: Буданов оцінив попередження Макрона

На сьогодні з території Білорусі для України не фіксується загроз, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.
"На території Білорусі жодних загроз станом на зараз немає. І ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з'явилися найближчим часом", - сказав він.
При цьому начальник ГУР прокоментував заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в разі прориву росіян на Київ або Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні.
"Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, у припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але цього за фактом немає", - додав Буданов.
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
Імовірність відправки військ в Україну
Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.
"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.
Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.
Інші новини:
- У Франції "немає лімітів": Макрон прямо висловився про відправлення військ в Україну
- Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна сказилися
- Як заяви Макрона сколихнули Кремль
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред