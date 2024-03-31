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Загроза нового штурму Києва: Буданов оцінив попередження Макрона

Олексій Тесля
31 березня 2024, 17:20
Начальник ГУР прокоментував заяви президент Франції Еммануеля Макрона.
Буданов, Макрон
Кирило Буданов прокоментував заяву Еммануеля Макрон / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, t.me/DIUkraine

На сьогодні з території Білорусі для України не фіксується загроз, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.

"На території Білорусі жодних загроз станом на зараз немає. І ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з'явилися найближчим часом", - сказав він.

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При цьому начальник ГУР прокоментував заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в разі прориву росіян на Київ або Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні.

"Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, у припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але цього за фактом немає", - додав Буданов.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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Еммануель Макрон війна Росії та України Кирило Буданов
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