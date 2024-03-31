ДРГ Росії намагалася прорватися до України: у Генштабі назвали напрямок і деталі

На Сіверському та Слобожанському напрямках фіксується присутність російських окупаційних військ, противник веде диверсійно-розвідувальну діяльність.

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ЗСУ не дали ДРГ РФ прорватися в районі Старої Гути - Генштаб / Колаж: Главред, фото: 22-а ОМБр, DeepState

Бійці ЗСУ припинили спробу окупаційних військ агресора Росії закинути диверсійно-розвідувальну групу на територію Сумської області. Про це повідомили у Генеральному штабі.

У вечірньому зведенні Генштабу в неділю, 31 березня, йдеться про те, що диверсанти намагалися прорватися на українську територію в районі селища Стара Гута на Сумщині.

"Наші підрозділи припинили спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області", - зазначено в повідомленні. відео дня

Крім того, це селище протягом доби обстрілювали окупанти із застосуванням артилерії та мінометів.

У Генеральному штабі наголосили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах фіксується присутність російських окупаційних військ. Противник продовжує вести диверсійно-розвідувальну діяльність.

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Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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