ДРГ Росії намагалася прорватися до України: у Генштабі назвали напрямок і деталі

Бійці ЗСУ припинили спробу окупаційних військ агресора Росії закинути диверсійно-розвідувальну групу на територію Сумської області. Про це повідомили у Генеральному штабі.
У вечірньому зведенні Генштабу в неділю, 31 березня, йдеться про те, що диверсанти намагалися прорватися на українську територію в районі селища Стара Гута на Сумщині.
"Наші підрозділи припинили спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області", - зазначено в повідомленні.відео дня
Крім того, це селище протягом доби обстрілювали окупанти із застосуванням артилерії та мінометів.
У Генеральному штабі наголосили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах фіксується присутність російських окупаційних військ. Противник продовжує вести диверсійно-розвідувальну діяльність.
Ситуація в Сумській області - головні новини:
Окупанти Росії посилили обстріли Сумської області, у прикордонних населених пунктах було організовано евакуацію дітей, їхніх батьків або опікунів.
18 березня війська РФ вдарили по Конотопу Сумської області, через ворожу атаку безліч людей залишилися без теплопостачання і гарячої води. Також повідомлялося про пошкодження комунальних об'єктів.
Російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб, сказав президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав країни-партнери допомогти Україні з посиленням системи протиповітряної оборони.
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
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