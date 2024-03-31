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РФ закотила істерику через "теракти" і вимагає видати Малюка: жорстка відповідь СБУ

Олексій Тесля
31 березня 2024, 21:32
У СБУ нагадали про те, що диктатор Володимир Путін давно оголошений у міжнародний розшук.
Малюк
Василь Малюк відповів на звинувачення РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/SBUkr, скріншот

У МЗС країни-агресора РФ заявили про те, що сліди "всіх" терористичних атак проти Росії останнім часом, зокрема теракту в Красногорську 22 березня, нібито ведуть в Україну.

Держава-терорист вимагає видати їй причетних до цих подій, зокрема главу СБУ Василя Малюка за підрив Кримського мосту, йдеться в заяві МЗС РФ.

"Кривавий терористичний акт, що був скоєний 22 березня в м. Красногорську та шокував увесь світ, - далеко не перша терористична атака проти нашої країни за останній час. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну", - пихато пишуть російські дипломати.

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У МЗС РФ також приплели ліквідацію Дар'ї Дугіної та Владлена Татарського і поранення Захара Прилєпіна, а також загибель п'яти осіб унаслідок підриву Кримського мосту і поранення 42 осіб під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі. Також у Росії заявили, що нібито "вбивствами і каліцтвами мирних громадян, зокрема дітей", супроводжувалися рейди "Російського добровольчого корпусу".

"У зв'язку з цим МЗС Росії передав владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму щодо негайного арешту і видачі всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог - арешт глави СБУ Василя Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", - йдеться в заяві МЗС країни-терориста.

Крім того, там також пригрозили, що "порушення Україною зобов'язань за антитерористичними конвенціями спричинить її міжнародно-правову відповідальність".

Додамо, що жодних доказів причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі" в Красногорську у відомстві Сергія Лаврова не надали.

Відповідь СБУ

У СБУ відповіли, що заява МЗС РФ звучить особливо цинічно на тлі річниці визволення Бучі та звірств, які там чинили росіяни.

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук - зокрема, на нього чекають у Гаазькому трибуналі через викрадення українських дітей", - ідеться в коментарі пресслужби СБУ з приводу заяви МЗС РФ, який передано "Українській правді".

Ми пам'ятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату, наголошують в СБУ.

"Тому будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка варта уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", - йдеться в заяві української спецслужби.

Теракт у Крокус Сіті Холі

23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Теракт у Крокус Сіті Хол

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін двічі намагався пов'язати Україну з терактом у ТЦ "Крокус Сіті Хол" - навіть незважаючи на те, що "ІД" взяло на себе відповідальність. Увечері в понеділок диктатор країни-агресора визнав, що напад здійснили ісламісти, але додав, що "нас цікавить, хто це замовив".

Зі свого боку Україна категорично відкидає будь-яку причетність, називаючи бійню в Підмосков'ї операцією самого Кремля. У США ж заявляють, що відповідальність несе виключно Ісламська держава.

Картинка "Україна - "терорист" може бути використана Путіним, щоб активізувати війну, в тому числі віддавши наказ про нову мобілізацію, впевнені експерти.

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