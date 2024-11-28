Захід націлений завершити війну: чи може Україна отримати 'суперзброю' - Розумний

Надмірне озброєння України, на думку багатьох західних лідерів, може лише роздратувати Путіна.

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Захід змінює свою політику щодо України в сторону закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео

Що сказав Розумний:

Захід намірений працювати над закінченням війни

Союзники України бояться "злити" Путіна

Україні не нададуть ядерну зброю для захисту

Країна-агресор Росія почала застосовувати для ударів по Україні балістичні ракети середньої дальності. Однак це навряд чи спровокує західних партнерів передати ЗСУ "суперзброю".

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Цього точно не станеться. Тим більше, на Заході починає перемагати думка про те, що не треба дратувати Путіна і надто озброювати Україну, а треба вже якимось чином завершити цю війну", - наголосив він.

Дивіться відео про позицію Заходу щодо надання Україні більшої кількості зброї:

Принаймні, точно не йде мова про надання ядерного озброєння, адже Захід не ставить ставки на здатність України відповідати на можливий ядерний удар РФ своїм ядерним ударом.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Надання Україні ядерної зброї - що відомо

Нагадаємо, видання The New York Times стверджувало, що на Заході окремі чиновники допускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн.

Раніше Тарас Загородній прогнозував, що поява в України ядерної зброї може принципово змінити хід війни.Однак, все буде залежати від кількості боєголовок і ще ряду суміжних факторів.

Напередодні Главред писав, що іноземні ЗМІ заявили, нібито Україна має можливості для створення власної ядерної зброї всього за кілька місяців. Це може статися, якщо Дональд Трамп на посаді президента США відкличе військову допомогу.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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