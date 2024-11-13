Україна може розробити ядерну зброю за лічені дні: ЗМІ розкрили деталі

Йдеться, зокрема, про створення основного пристрою з плутонію, пишуть журналісти.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-mozhet-razrabotat-yadernoe-oruzhie-za-schitannye-dni-smi-raskryli-detali-10614065.html Посилання скопійоване

ЗМІ пишуть про здатність України отримати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Основне:

Україна може швидко розробити просту ядерну бомбу

Київ може повторити успіх США в рамках Манхеттенського проєкту

Україна має можливості для створення власної ядерної зброї всього за кілька місяців.

Про це пише видання The Times із посиланням на документи, підготовлені для Міністерства оборони України.

відео дня

Уточнюється, що Україна може швидко розробити просту ядерну бомбу в разі, якщо Дональд Трамп на посаді президента США відкличе військову допомогу.

/ Инфографика: Главред

Йдеться, зокрема, про створення основного пристрою з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі 1945 року.

"Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в рамках Манхеттенського проєкту, за 80 років не буде складним завданням", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що, найімовірніше, Україні, щоб не витрачати час на будівництво й експлуатацію великих об'єктів, необхідних для збагачення урану, довелося б використовувати плутоній, видобутий із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Ядерний шантаж РФ - останні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

Більше новин:

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред