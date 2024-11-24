Як поява ядерної зброї в України вплине на хід війни - прогноз

Повернення ядерного потенціалу України може не відіграти вирішального значення у війні за кількох умов, вказує політичний експерт.

https://glavred.net/ukraine/kak-poyavlenie-yadernogo-oruzhiya-u-ukrainy-povliyaet-na-hod-voyny-prognoz-10616981.html Посилання скопійоване

Як поява ядерної зброї в України вплине на хід війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Про що сказав Загородній:

Поява в України ядерної зброї може змінити хід війни, однак все залежить від кількості боєголовок

Україні варто зосередитись на виробництві звичайної зброї

Україна має йти найпростішим та найреальнішим шляхом

Поява в України ядерної зброї може принципово змінити хід війни. Однак, все буде залежати від кількості боєголовок і ще ряду суміжних факторів. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

На його думку, ядерна зброя насамперед є інструментом стримування, і її реальна ефективність залежить від готовності до її застосування. Якщо така готовність є, ядерна зброя стає реальним фактором. У протилежному випадку, навіть за її наявності, вона не відіграє вирішальної ролі.

відео дня

"Усе залежить від безлічі чинників: скільки боєголовок буде, куди вони будуть спрямовані тощо. Складно робити точні прогнози, але цілком очевидно, що до України, якби в неї була ядерна зброя, ставилися б інакше і поводилися б із нею обережніше: з ядерною державою завжди говорять іншою мовою, з більшою повагою", - вказує він.

Експерт зазначає, що ключовим питанням є готовність України діяти до кінця та загострювати ситуацію. Проте слід враховувати, що Росія має значно більший ядерний арсенал, включаючи як тактичні, так і стратегічні ракети.

"Навіть якщо Україна виробить 100 боєголовок, по-перше, це буде дорого, а, по-друге, не змінить загальної пропорції. Наприклад, вважається, що у Великої Британії 300 ракет, в Ізраїлю - 100 ракет, але він не зізнається, що вони є. І Ізраїль межує з ядерною державою, як і Україна з Росією", - наголошує Загородній.

Аналітик вважає, що Україні варто зосередитися на розробці та виробництві звичайних озброєнь, оскільки це ніхто не обмежує. Зокрема, створення мільйона дронів, здатних виконувати завдання на території Росії, може виявитися більш ефективним, ніж ядерна зброя, яка в цьому випадку не матиме вирішального значення для росіян.

"Що ти зробиш з ядерною зброєю, якщо до тебе прилітають мікроскопічні дрони і знищують, наприклад, уряд Росії або Держдуму? Начебто ядерної зброї немає, але результати є", - зазначає він.

Аналітик навів приклад із фільму "Зоряний десант", де солдатів у ХХІІ столітті навчають метати ножі. Один із солдатів запитує сержанта: "Навіщо це потрібно, якщо можна просто натиснути ядерну кнопку, і ракета вирішить усі проблеми?". У відповідь сержант просить його прикласти руку до стіни, після чого кидає ніж і пригвозджує її. Потім додає: "А тепер спробуй натиснути на ядерну кнопку".

За словами Загороднього, цей приклад ілюструє ідею, що Україна може масово створювати умовні "ножі", такі як рої дронів, які ефективно виконуватимуть завдання без значних наслідків.

"Проти кого ти будеш застосовувати ядерну зброю, якщо прилітає рій дронів, які роблять усе, що потрібно, наприклад, роблять дисфункціональними ядерні установки противника або командні пункти, позбавляючи можливості реагувати. Я вважаю, що Україна повинна йти найпростішим і найреальнішим шляхом, і не витрачати ресурси на те, що зараз нам не потрібно", - резюмував експерт.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Відновлення ядерного потенціалу України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, деякі західні посадовці допускають можливість повернення Україні ядерної зброї як засобу гарантування безпеки від майбутніх конфліктів. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, автори якої посилаються на власні джерела.

У Daily Mail нещодавно з’явився матеріал із припущенням, що США можуть розглянути передачу Україні ядерної зброї для гарантування її безпеки. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що метою України є не отримання ядерного озброєння, а досягнення миру та ліквідація Росії як агресора для забезпечення довготривалої безпеки.

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що країна залишається вірною зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї і не планує її розробляти. При цьому МЗС звинуватило Росію у розповсюдженні неправдивої інформації щодо нібито ядерних амбіцій України.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред