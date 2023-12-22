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Захід може забезпечити Україну будь-якою зброєю, але є умова: про що йдеться

Анна Ярославська
22 грудня 2023, 04:23
На Заході не розуміють підходу, коли від них вимагають поставок з дотриманням термінів, але нічого не дають натомість, сказав Олександр Кочетков.
Олександр Кочетков, військова допомога
Захід виконає обіцянки, які давалися Україні в рамках засідань на базі Рамштайн / Колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gov

Країни Заходу здатні забезпечити Україну всією необхідною зброєю, але для цього Київ повинен пропонувати їм щось натомість і брати на себе зобов'язання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Захід може зробити дуже багато, якщо він захоче, і якщо він бачитиме сенс в таких діях. Поки що він не дуже наляканий Росією - він бачить, що РФ не така потужна, як здавалося, якщо навіть Україна може її стримати", - сказав Кочетков.

За його словами, в промисловому сенсі західні країни здатні виробляти дуже багато техніки.

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"Навіть окремо взята Німеччина здатна закрити всі потреби України в будь-якій зброї та будь-якій її кількості, якщо вона б почала займатися цим серйозно", - додав Кочетков.

Аналітик вважає, що Захід виконає обіцянки, які давалися Україні в рамках засідань на базі Рамштайн.

"А ось на перевищення планів розраховувати не треба, тому що про кожне збільшення допомоги потрібно домовлятися окремо, і зараз це вже треба аргументувати, пропонувати щось натомість і брати на себе зобов'язання. Тому що на Заході не розуміють підходу, коли від них вимагають поставок за дотриманням термінів, але нічого не дають натомість", - резюмував він.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Військова допомога Україні

У США скоро закінчиться бюджет для військової допомоги Україні. Згідно з даними журналістів, гроші, які витрачає Пентагон на покупку озброєнь замість тим, що передаються Києву, будуть витрачені вже 30 грудня. Додаткових коштів поки немає, оскільки Конгрес не проголосував за їхнє виділення.

Конгрес США вже в січні 2024 року повинен затвердити законопроект, в рамках якого повинні бути виділені кошти на фінансування військової допомоги Україні. Якщо питання не вирішиться, включаться інші механізми, в рамках яких почнеться пошук механізмів підтримки Києва. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Майкл Квіглі.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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