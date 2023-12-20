РФ прискорить свій наступ: у США сказали, коли і де посиляться атаки окупантів

Російські окупанти можуть збільшити кількість своїх атак вже у січні-лютому.

https://glavred.net/ukraine/rf-uskorit-svoe-nastuplenie-v-ssha-skazali-kogda-i-gde-usilyatsya-ataki-okkupantov-10526711.html Посилання скопійоване

Російські окупанти посилять свої атаки на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Росіяни можуть прискорити свій наступ взимку. Це відбудеться вже в кінці січня - на початку лютого. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що цей наступ прискориться на сході - в районі Авдіївки. Кірбі додав, що окупантів не зупинить навіть виділення допомоги Україні.

Водночас він акцентує на тому, що у питанні переговорів було досягнуто "певного прогресу".

відео дня

"Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, це станеться десь у січні, але чим раніше – тим краще", – додав Кірбі.

Він нагадав, що у США залишились кошти лише на один пакет військової допомоги.

Військова допомога Україні від США

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їх напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.