'Дуже приємні новини': Данілов розкрив деталі про постачання нових боєприпасів для ЗСУ

Працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії задля нарощування виробництва зброї.

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Данілов розповів про постачання боєприпасів для ЗСУ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що союзники Києва, а також українська промисловість активно нарощують виробництво боєприпасів.

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", - сказав Данілов під час телемарафону "Єдині новини".

За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.

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Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. Міністерство оборони Німеччини виділило Україні боєприпаси, безпілотники, аптечки, медичні засоби та багато чого іншого.

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet. Ракети Martlet ефективні в боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських Shahed, які РФ використовує у війні проти України.

Данілов розповів про виробництво зброї в Україні. Секретар РНБО повідомив, що Україна наростить власне виробництво боєприпасів вже найближчим часом. Сили оборони мають проблеми з боєприпасами.

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