'Захід використовує легкий примус': Арестович пояснив, чи можливі переговори з РФ

Арестович пояснив, чи можливі переговори з РФ/ УНІАН

Станом на зараз переговори України з Росією щодо війни неможливі. Проте Захід використовує "легкий примус", щоб схилити Україну до цих перемовин.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним. Він зазначає, що в Україні станом на цей час немає політика, який би пішов на ці переговори.

Арестович зазначив, що заяви низки західних діячів вказують на те, що Україну з "легким примусом" намагаються схилити до переговорів. Одним із таких прикладів є заяви голови Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марка Міллі.

Але радник голови ОП висловив впевненість, що у західних політиків не вийде змусити Україну до перемовин з країною-агресоркою РФ.

"Не існує в Україні політика, який зараз міг би піти на переговори", – зазначає радник ОП.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України, ймовірно, завершиться за столом перемовин. Однак все вирішиться на полі бою. Бойові дії припиняться, якщо Москва і Путін зупинять свою агресивну війну. Якщо український народ припинить боротьбу, його держава втратить свій суверенітет і незалежність.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресорка повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, наголосили в ЄС.

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