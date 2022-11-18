Росія ще не готова до миру в Україні – Боррель

Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні/ Reuters, Міноборони Росії

Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у четвер, 17 листопада, повідомляє Reuters. За його словами, зараз немає жодних ознак того, що країна-агресорка РФ хоче вивести війська окупантів з території України.

"Я боюся, що Росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме Росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру", – додав Боррель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі України 10 млн українських громадян перебувають без електропостачання. Про це український гарант розповів під час свого вечірнього відеозвернення 17 листопада. Президент зазначив, що найбільше відключень у Вінницькій, Одеській, Сумській областях і місті Києві.

Генерал Микола Маломуж зазначав, що оточення російського диктатора Володимира Путіна розцінює здачу Херсона як його особистий програш і прояв слабкості. Дехто з людей з його близького оточення вестиме таємні переговори з Заходом або третіми країнами. Проте для такого кроку вони чекатимуть більш складного етапу, коли РФ програватиме на всіх фронтах – і на півдні, і на сході.

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