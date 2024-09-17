Хто був проти операції ЗСУ в Курській області - Politico

Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ у РФ на початку року і наполягав на ньому, пише видання.

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Залужний був проти операції ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui, deepstatemap.live

Деякі командири армії України були проти операції ЗСУ в Курській області країни-агресорки Росії. Про це пише Politico з посиланням на двох високопоставлених українських військових чиновників, які говорили на умовах анонімності.

За словами видання, президент України Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ у РФ на початку року і наполягав на ньому.

Серед тих, хто виступив проти, видання наводить колишнього командувача ЗСУ Валерія Залужного. Повідомляється, що його заперечення проти Курської операції полягало у відсутності "другого кроку" після прориву російського кордону.

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За словами одного з чиновників, Залужний не отримав чіткої відповіді від Зеленського з цього приводу і вважав операцію авантюрою.

Зазначається, що крім екскомандувача, проти Курської операції виступив звільнений у липні командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов.

Джерела видання заявили, що "Ішкулов заперечував проти операції в Курській області, побоюючись, що його бригада зрештою може виявитися надто вразливою на території Росії, і що кількість втрат може різко зрости".

В Politico додають, що питання Залужного про "другий крок" після прориву кордону РФ залишається ключовим, оскільки "як західні, так і українські скептики побоюються, що сили Києва можуть опинитися всередині і постраждати від деморалізуючого відступу".

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Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, в повідомленні американського Інституту вивчення війни зазначається, що українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Медвежого.

Також відомо, що у Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку і сповільнити просування росіян у Донецькій області.

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