Хто був проти операції ЗСУ в Курській області - Politico

Деякі командири армії України були проти операції ЗСУ в Курській області країни-агресорки Росії. Про це пише Politico з посиланням на двох високопоставлених українських військових чиновників, які говорили на умовах анонімності.
За словами видання, президент України Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ у РФ на початку року і наполягав на ньому.
Серед тих, хто виступив проти, видання наводить колишнього командувача ЗСУ Валерія Залужного. Повідомляється, що його заперечення проти Курської операції полягало у відсутності "другого кроку" після прориву російського кордону.
За словами одного з чиновників, Залужний не отримав чіткої відповіді від Зеленського з цього приводу і вважав операцію авантюрою.
Зазначається, що крім екскомандувача, проти Курської операції виступив звільнений у липні командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов.
Джерела видання заявили, що "Ішкулов заперечував проти операції в Курській області, побоюючись, що його бригада зрештою може виявитися надто вразливою на території Росії, і що кількість втрат може різко зрости".
В Politico додають, що питання Залужного про "другий крок" після прориву кордону РФ залишається ключовим, оскільки "як західні, так і українські скептики побоюються, що сили Києва можуть опинитися всередині і постраждати від деморалізуючого відступу".
Що таке Politico?
Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.
Операція ЗСУ в Курській області - останні новини
Нагадаємо, в повідомленні американського Інституту вивчення війни зазначається, що українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Медвежого.
Також відомо, що у Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку і сповільнити просування росіян у Донецькій області.
Читайте також:
- Курська операція ЗСУ: зона присутності Сил оборони розширюється - експерт
- Мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ - ЦНС
- Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред