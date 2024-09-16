Українські сили просунулися в Курській області: в ISW назвали напрямок

Українські сили продовжують наступальні операції і просунулися біля кількох населених пунктів.

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ЗСУ йдуть вперед у Курській області / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Медвежого.

Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни(ISW). При цьому публікуються карти районів бойових дій.

Уточнюється, що 14 вересня в російських провоєнних пабліках з'явилося повідомлення про те, що ЗСУ просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).

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Водночас 15 вересня повідомлялося, що росіяни повернули контроль над Веселим, але ISW не знайшли підтвердження цих даних. Як повідомляють російські джерела, українські сили продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Медвежого.

Крім того, надійшла також інформація про те, що ЗСУ продовжують атаки в Любимівці та околицях, біля Малої Локні 14 і 15 вересня.

Своєю чергою російські сили зуміли просунутися на українському виступі в Курській області та, за наявною інформацією ISW, нещодавно встановили контроль над одним населеним пунктом.

При цьому геолокаційні кадри за 14 і 15 вересня показують, що ЗС РФ просунулися в полях на схід від населеного пункту 10-й Октябрь і незначно - на захід від Любимівки.

/ understandingwar

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянами. Про успішну атаку розповіли бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФ. Спроба росіян прорвати оборонні позиції ЗСУ виявилася провальною.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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