Оточення росіян у Курській області: у DeepState розкрили важливі деталі боїв

Зараз росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові.

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ЗСУ взяли ворога в кільце / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий розповів, що на одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Однак станом на зараз робити будь-які висновки стосовно цього ще зарано.

Зараз Збройні Сили України продовжують активно працювати у Курській області, де тривають активні бойові дії, повідомив аналітик для РБК-Україна.

Зараз росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові. Подекуди ворогу вдалось повернути під свій контроль певні населені пункти. Але ситуація динамічна, у зв'язку з чим там все переходить з рук в руки.

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Як зауважив Роман Погорілий, після останнього оновлення у районі Курської області можна побачити "дуже цікаву зону сіру" в оточенні.

"Росіяни перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано", - зазначив аналітик.

Водночас за словами Погорілого, станом на зараз йому невідома кількість росіян, які перебувають в оточені. Попри відсутність відповідних даних він висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти з вищезгаданого оточення.

Яка ситуація у Курській області / скріншот: deepstatemap

Хто такий Роман Погорілий? Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

Ситуація у Курській області - що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ. Сергій Згурець повідомив, що росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Також відомо, що ЗСУ впевнено просуваються до нових кордонів на Курщині. За даними російських джерел, українські військові просунулися на захід від Медвежого та в полях, що на південь від Тьоткіно. Окрім цього штурмові дії українських сил тривали біля Веселого, Обухівки та Нового Путі.

Зона присутності Сил оборони розширюється у Курській області. Дмитро Снєгирьов розповів, що українська армія подолала інженерно-фортифікаційні споруди противника, воїни розмінували місцевість та увійшли на територію Курської області ще на одній ділянці.

Мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ. У Центрі національного спротиву повідомили, що до знищення "Оріона" доклалися самі росіяни. Інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із "Кронштадтом".

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