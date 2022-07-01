Закрити всю лінію фронту: в Україні збирають армію дронів для ЗСУ

Безпілотник ЗСУ Bayraktar / Reuters

Міністерство цифрової трансформації, Генеральний штаб Збройних сил України та платформа UNITED24 збирають армію дронов для ЗСУ.

Як розповів віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі, на етапі підготовки проекту проведена спільна робота з Генштабом і захисниками, щоб зрозуміти запити і потреби на передовій.

"За результатами зустрічей разом ми сформували системне бачення, щоб всю лінію фронту шириною близько 2470 км закрити дронами. Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і надалі зберегти якомога більше життів військових", - заявив він.

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За словами Федорова, на першому етапі планується закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і залишатися майже непомітними для ворога.

Допомогти ЗСУ та долучитися до збору можна через платформу UNITED24. Крім того, можна віддати свій власний дрон, якщо він відповідає необхідним параметрам, опублікованим на сайті Мінцифри.

Віце-прем'єр також додав, що комплексна програма з UNITED24 дозволить не тільки закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів.

Першим до ініціативи, за його словами, приєднався monobank.

"Разом зі своїми клієнтами всього за кілька днів вони зібрали понад 64 млн грн. А це вже два безпілотних авіаційних комплекси Warmate!"- розповів Федоров.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

Н турецькою компанією Baykar Makina домовилися про виготовлення для України ще десятків "Байрактаров", які потрібні зараз для ЗСУ.

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