"Брат" Байрактара: в Міноборони показали в дії американський дрон Puma – фото

В Міноборони показали в дії американський дрон Puma/ armyinform.com.ua

У Міноборони України показали, як використовують в боротьбі проти російських загарбників безпілотні літальні апарати Puma, які для ЗСУ надали США.

Таке обладнання зараз успішно застосовує підрозділ аеророзвідки одного зі з’єднань на Запорізькому напрямку. Фото застосування таких дронів оприлюднили в МОУ.

"Puma може робити те, на що зі всіх дронів Збройних сил України здатний лише Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння", – йдеться у повідомленні.

Безпілотники Puma

Дрони Puma (англ. Puma – Pointer Upgraded Mission Ability) – це легкі безпілотні літальні апарати, які створила американська компанія "AeroVironment".

Такий невеликий літак-розвідник можна запустити просто з руки. Він може летіти під управлінням оператора або ж орієнтуючись самостійно з використанням GPS-навігації. Він може переносити на своєму борту чотири камери спостереження.

Безпілотник зручний у користуванні, він може злітати навіть за повної відсутності вітру. Крім цього, щоб підготувати його до роботи, знадобиться всього декілька хвилин.

Основні характеристики дрона Puma:

Довжина: 1,4 м

Розмах крил: 2,8 м

Максимальна злітна маса: 5,9 кг

Максимальна швидкість: 83 км/год

Радіус дії: 15 км.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили базу Збройних сил Росії з арсеналом ракет, застосовуючи вітчизняний ударно-розвідувальний безпілотник Punisher (Каратель).

Також бійці ЗСУ успішно застосовують американські БПЛА Switchblade в боротьбі з російськими окупантами. Відео одного з таких ударів опублікували українські військові.

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