Українці за три доби зібрали на 4 Байрактари для ЗСУ / скріншот

Українцям вдалося зібрати 600 мільйонів гривень для купівлі чотирьох турецьких безпілотників "Байрактар" для ЗСУ.

Збором коштів займалися волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лачен. Спочатку планувалося зібрати гроші на 3 безпілотники, але за три дні українці "перевиконали норму", повідомив Притула у себе в Instagram.

"Дякую всім хто долучився до проекту "Народний Байрактар". Це дійсно був проект, який об'єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю вас всіх і пишаюся, що дихаю з Вами одним повітрям! Наша команда пішла готувати вам ще більш солідну історію", - написав телеведучий.

Зазначимо, що турецькі безпілотники стали нічним кошмаром для російських окупантів. Саме з їх допомогою в травні були знищені 2 російських катери типу "Раптор".

читайте такожУ три рази могутніше Байрактара: США готові продати Україні Бойові безпілотники Grey Eagle – ReutersТакож ми повідомляли, що на Сумщині українські захисники використовуючи Байрактар знищили стоянку техніки близько 80 одиниць (з них половина Град) біля села Пустовійтівка Роменського району.

Поблизу села Бішкінь знищено близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки і БТР.

Читайте також: