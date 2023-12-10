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Закріплюються на нових рубежах: ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку - Світан

Юрій Берендій
10 грудня 2023, 20:54
ЗСУ продовжують наступальні операції на Запорізькому напрямку. За словами Світана, Сили оборони України під час контратак звільняють сотні метрів території.
Закріплюються на нових рубежах: ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку - Світан
ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

У районі Роботиного в Запорізькій області тривають інтенсивні бої. Російські війська займають вигідні стратегічні позиції на висотах і використовують їх для атаки на українські сили. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, українські військові успішно протистоять росіянам у контрбатарейній боротьбі. Він зазначив, що під час контратак Сили оборони України звільняють нові позиції, проте це не великі відстані - мова йде не про кілометри, а про сотні метрів.

Бойові дії ускладнюються непридатними погодніми умовами, що впливає на ефективність артилерії та безпілотників. Це стосується як ЗСУ, так і противника, оскільки фронт переходить у "зимовий режим".

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"В основному наші війська працюють, використовуючи артилерію. Росіяни намагаються контратакувати наземними силами та авіацією. Тривають перемінні, позиційні бої. Ймовірно, у таких боях ми й перебуватимемо",– розповів Роман Світан.

Експенрт також зазначив, що окупанти активно пересуваються лівим берегом Дніпра, і коли йдеться про переміщення військ, це стосується саме цього напрямку. Російські сили очікують "великого свята", запланованого на 14 грудня, коли Володимир Путін проведе "пряму лінію з народом". Під час цього інформаційного заходу окупанти, ймовірно, будуть намагатися відновити свої позиції на лівому березі.

"Вони посилюють тиск за допомогою авіації, техніки, туди перекинули декілька російських бригад. Росіяни намагатимуться тиснути в районі Кринок та південніше. Але для цього просування ми маємо серйозну протидію",– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він резюмував, що за допомогою далекобійної артилерії, українські військові можуть забезпечувати прикриття для наших груп, що призводить до значних втрат серед російських сил. Кожен їхній крок ретельно фіксується.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в околицях села Кринки на лівому березі Херсонщини зафіксоване використання російськими військами нової тактики, повідомило українське військово-аналітичне агентство OSINT-проект DeepState.

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, російські війська намагаються вибити Сили оборони України з позицій на лівому березі Херсонщини. Збройні сили України успішно утримують свої позиції, не дивлячись на спроби окупантів атакувати їх за допомогою керованих авіаційних бомб.

На окупованій території Херсонської області відбулася смертельна стрілянина між російськими окупантами. В результаті конфлікту один з військовослужбовців РФ вбив свого командира та поранив іншого загарбника.

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