'Закидують піхотою': росіяни на Херсонщині змінили тактику - DeepState

Російські окупанти на лівобережжі Херсонщини змінили тактику ведення бойових дій. Але ЗСУ дають їм гідну відсіч.

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На лівобережжі Херсонщини ворог перейшов до нової тактики / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗС України

В районі села Кринки, розташованого на лівому березі Херсонщини, російські війська застосовують нову тактику. Про це повідомив український військово-аналітичний OSINT-проект DeepState.

"На свіжих відео від групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є ряд уражень БМП у районі Кринків чи сусідніх сіл. Ці кадри пов'язані з новою тактикою росіян - закидуванням піхоти в тил наших позицій", - зазначили у повідомленні.

Військові з 35-ї окремої бригади механізованої піхоти розповіли, що протягом останніх двох днів ворог почав використовувати тактику висадки десанту "фактично нам в тил", уникаючи безпосереднього вступу в бій. Перед такими атаками окупанти здійснюють масовану артилерійську підготовку та авіаудари. Після висадки техніка, яка привозить десант, створює димові завіси й швидко відступає.

відео дня

Проте завдяки успішній роботі аеророзвідки та ефективному застосуванню української артилерії, ворогам не вдається далеко відійти.

"Завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії, втекти далеко їм не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плацдарму не має змоги виконати. Десант же вдається знищити в стрілецьких боях", - додають аналітики.

Війна в Україні

Нагадаємо, утримання Авдіївки наразі має велике стратегічне значення. Місто, особливо його східна частина та промзона, займають пануючі висоти. Тому його втрата може призвести до зруйнування усього фронту.

Також поблизу промзони та Авдіївського коксохіму відбуваються запеклі бої. Незважаючи на напруженість, українські війська зберігають контроль над заводом і намагаються стабілізувати ситуацію.

Як повідомляв Главред, Росія розпочала перегруповування своїх сил. Це може вказувати на можливість активізації наступальних дій російських сил в Україні у найближчі тижні. За даними розвідки Естонії, загострення ситуації спостерігається, проте значних змін у лінії фронту наразі не відбулося.

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