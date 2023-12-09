УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Закидують піхотою": росіяни на Херсонщині змінили тактику - DeepState

Руслана Заклінська
9 грудня 2023, 21:51
Російські окупанти на лівобережжі Херсонщини змінили тактику ведення бойових дій. Але ЗСУ дають їм гідну відсіч.
'Закидують піхотою': росіяни на Херсонщині змінили тактику - DeepState
На лівобережжі Херсонщини ворог перейшов до нової тактики / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗС України

В районі села Кринки, розташованого на лівому березі Херсонщини, російські війська застосовують нову тактику. Про це повідомив український військово-аналітичний OSINT-проект DeepState.

"На свіжих відео від групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є ряд уражень БМП у районі Кринків чи сусідніх сіл. Ці кадри пов'язані з новою тактикою росіян - закидуванням піхоти в тил наших позицій", - зазначили у повідомленні.

Військові з 35-ї окремої бригади механізованої піхоти розповіли, що протягом останніх двох днів ворог почав використовувати тактику висадки десанту "фактично нам в тил", уникаючи безпосереднього вступу в бій. Перед такими атаками окупанти здійснюють масовану артилерійську підготовку та авіаудари. Після висадки техніка, яка привозить десант, створює димові завіси й швидко відступає.

відео дня

Проте завдяки успішній роботі аеророзвідки та ефективному застосуванню української артилерії, ворогам не вдається далеко відійти.

"Завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії, втекти далеко їм не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плацдарму не має змоги виконати. Десант же вдається знищити в стрілецьких боях", - додають аналітики.

Війна в Україні

Нагадаємо, утримання Авдіївки наразі має велике стратегічне значення. Місто, особливо його східна частина та промзона, займають пануючі висоти. Тому його втрата може призвести до зруйнування усього фронту.

Також поблизу промзони та Авдіївського коксохіму відбуваються запеклі бої. Незважаючи на напруженість, українські війська зберігають контроль над заводом і намагаються стабілізувати ситуацію.

Як повідомляв Главред, Росія розпочала перегруповування своїх сил. Це може вказувати на можливість активізації наступальних дій російських сил в Україні у найближчі тижні. За даними розвідки Естонії, загострення ситуації спостерігається, проте значних змін у лінії фронту наразі не відбулося.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

23:10 Світ
Кім Чен Ин "взув" Путіна: окупанти жахнулися від снарядів КНДР - Defence Express

Кім Чен Ин "взув" Путіна: окупанти жахнулися від снарядів КНДР - Defence Express

19:27 Світ
"Відмова" від України і "розвал НАТО": NYT дізналися про тривогу в ЄС через Трампа

"Відмова" від України і "розвал НАТО": NYT дізналися про тривогу в ЄС через Трампа

18:27 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:10

Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

23:05

Російський співак у шоу принизив співачку Алсу

23:05

Рада ЄС обговорить проблеми України та посилення допомоги ЗСУ - Боррель

22:12

Орбан в Угорщині промиває студентам мізки за допомогою фанатів Путіна - Bloomberg

21:51

"Закидують піхотою": росіяни на Херсонщині змінили тактику - DeepState

Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - ЗолотарьовРосія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов
21:08

Сантехнік розповів про одну святкову звичку, яка може повністю зіпсувати всі свята

21:05

Дефіцит в електромережі: у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла

20:32

Від штрафу до СІЗО: в Україні посилять відповідальність за неявку до ТЦК

20:28

Дорофєєва розповіла, хто в їхній родині з Кацуріним більше приносить грошей в будинок

Реклама
20:00

Путіністці Бабкіній викликали швидку під час виступу перед окупантами

19:33

"Натиснуть по повній": Світан розповів, чому відхід з Авдіївки обвалить весь фронт

19:27

Кім Чен Ин "взув" Путіна: окупанти жахнулися від снарядів КНДР - Defence Express

19:12

Сергій Стерненко. Голод і холод добиває росіян під АвдіївкоюВідеоВідеоблоги

19:10

Коли сусіди України зітхнули з полегшеннямПогляд

18:58

"Є свій власний Eminem": Мішина здивувала новим кольором волосся синаВідео

18:36

Ексдружина Добриніна заінтригувала дороговартісним подарунком від таємного прихильника

18:27

"Відмова" від України і "розвал НАТО": NYT дізналися про тривогу в ЄС через Трампа

18:14

Чи чекати стрибків курсу валют: аналітики дали прогноз

17:40

В Україні підвищать пенсії у 2024 році: наскільки, кому і що зміниться

17:26

Мир в обмін на нейтралітет і відмову від НАТО: Фейгін назвав сценарій Путіна

Реклама
17:03

"Путіна не вибирають": Віка Циганова вирішила "підлизнути" диктатору і в вушанці випила горілки

16:38

"Перетворюється на будівельне сміття": промзона Авдіївки може стати сірою - Морозов

16:21

В окупованій Макіївці "приліт" по нафтобазі: спалахнула величезна пожежаВідео

16:01

"Смерть розбиває серце": Джулія Робертс висловилася про смерть екскоханого Меттью Перрі

15:57

"Вибори" Путіна в окупації: в МЗС рознесли плани Росії і попередили Кремль

15:49

"Так люблю гроші": молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому вийшла заміж за артиста

15:35

"Інакше ми загинемо": Зеленська описала наслідки можливої зупинки допомоги Заходу

15:09

Син повідомив про смерть голлівудського актора

15:02

Що українцям робити, якщо відключили світло: топ-10 порад

15:00

Окупанти Росії увійшли до Авдіївки - Bild

14:22

Шольц зробив важливу заяву про підтримку України на тлі ситуації в Конгресі США

14:21

Церковне свято 10 грудня: що не можна робити на міни, Ермогена і Євграфа

14:07

Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин" – опитування

13:51

У метро Києва може статися ще одна аварія: архітектор назвав станцію

13:49

В Україну прийде відлига: синоптик назвала дату

13:05

"Є ще одна загроза від перемоги РФ": президент Литви описав виграшний сценарій для України

13:05

Могилевську застукали з дитиною, яка називала її мамоюВідео

12:52

Військам РФ наказали захопити два міста України до "виборів" Путіна - ISW

12:50

Будуть як шовкові: директор школи розповіла, як швидко впоратися з дитячою та підлітковою істерикою

12:46

Окупанти вдарили по Херсону та Бериславу: є загиблий та постраждалі

Реклама
12:14

Спекотне кругове тренування на все тіло: тренерка показала, як скинути зайву вагу вдомаВідео

11:50

Як бджоли покусали: у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова

11:49

Оксамит, паєтки та пір'я: у чому зустрічати 2024 рік, щоб задобрити Дракона

11:44

У Байдена розкрили плани Путіна під час атаки на Україну: наївно вірив в один фактор

11:29

Місячний календар 10 грудня 2023: супутник сприяє вирішенню давніх проблем

10:59

"Окупанти відійдуть з Криму назавжди": Умєров анонсував нові напрацювання на 2024 рік

10:58

Гороскоп на завтра 10 грудня 2023: до Левів прийдуть гроші, Терези - уникайте натовпу

10:34

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - чекайте на критику, Кінь - ваш службовий роман розкриють

10:28

Бої за Авдіївку: окупанти захопили очисні споруди міста - ISW

10:12

"Ми готуємося": генерал Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти